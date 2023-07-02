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Garanti Bankası'nın 31.000 TL nakit ödemesi duyurusu gönüllere maya çaldı! Bankadan hesabı olanlar ve olmayan herkes alacak!

Garanti Bankası, Temmuz ayı itibarıyla başlattığı yeni ihtiyaç kredisi kampanyasıyla, gelir belgesi olmadan 31.000 TL'ye kadar kredi vereceğini duyurdu.

Garanti Bankası'nın 31.000 TL nakit ödemesi duyurusu gönüllere maya çaldı! Bankadan hesabı olanlar ve olmayan herkes alacak!
Yayın Tarihi : 2023-07-02 09:58

Bankadan hesabı olanlar ve olmayan herkes alacak! Garanti Bankası'nın 31.000 TL nakit ödemesi duyurusu gönüllere maya çaldı- Garanti Bankası, Temmuz ayı itibarıyla başlattığı yeni ihtiyaç kredisi kampanyasıyla, gelir belgesi olmadan 31.000 TL'ye kadar kredi vereceğini duyurdu. Banka, resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurularla nakit ihtiyacı olan herkesin 3 ay erteleme imkanıyla 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabileceğini belirtiyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, banka kredi şartlarına uygun olduklarını düşünüyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek bu kampanyalardan yararlanabilirler.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu kampanya ile başvurularını gerçekleştiren ve kredi almak isteyen kişilere 31.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Emekli ve sigortalı çalışan herkes aynı gün içinde başvurularını yapabilecek. Banka şube yetkilileri tarafından yapılan onay ile kredi ödemeleri alınabileceği belirtiliyor.

Garanti Bankası'nın 31.000 TL nakit ödemesi duyurusu gönüllere maya çaldı! Bankadan hesabı olanlar ve olmayan herkes alacak!

Garanti Bankası'nın kredi başvuru şartları ise şu şekildedir:

  • Kampanyaya katılmak için bankanın ihtiyaç kredisi kampanyası şartlarına uygun bir müşteri olmanız gerekmektedir.
  • Kredi puanı 1100 ve üzeri olan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.
  • Sigortalı olarak çalışan kişilerin son iş yerlerinde en az 3 aylık sigortalılık süresine sahip olmaları gerekmektedir.
  • Emekli olan kişiler, emekli maaşlarını Garanti Bankası'na taşıyarak kredi başvurusunda bulunabilirler.

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler, bankanın resmi internet sitesi üzerinden 31.000 TL kredi başvurusu hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirler.

Kredi başvurusunda bulunacak müşteriler, Garanti Bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi gibi gerekli evrakları sunarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Sigortalı bir iş yerinde çalışan kişiler en az 3 aylık sigortaya sahip olmalıdır. Emekli olanlar ise emekli maaşlarını Garanti Bankası üzerinden almalıdır. 31.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyenler sadece banka şubeleri aracılığıyla işlem yapabilirler. İnternet bankacılığı üzerinden kredi kullanmak isteyenler ise 50.000 TL'ye kadar işlem yapabilirler.

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