Garanti BANKASI Üzerinden Başvuru Yapacaklar Müjde! 100.000 TL Verilecek! Kaçırılmayacak Fırsat Geldi!

Garanti BANKASI Üzerinden Başvuru Yapacaklar Müjde! 100.000 TL Verilecek! Kaçırılmayacak Fırsat Geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-05-2024 19:02

Garanti Bankası üzerinden yeni başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasından hem emekli olan hem de sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar diledikleri zaman ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri bir kredi kampanyası başlattı. Garanti Bankası müşterilerine özel olarak hazırlanan bu yeni bireysel tüketici kredisi kampanyasında ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanarak nakit kredi kullanacak olan tüm bireysel müşterileri 100.000 TL ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi verilecek. 

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapılır? 

Garanti Bankası üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak bireysel kredi kullanacak olan kişilerin, Kredi puanı uygun olması durumunda kredi notuna bakarak hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Kredi notu uygun olan tüm vatandaşlar bireysel kredi kullanabilirler. 

Garanti Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek için sizi en yakın Garanti Bankası şubesine giderek buradan bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvuru formunu doldurabilir ve ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden yapmış olduğunuz başvuru şube etkisi üzerimden onay alarak sizleri hızlı bir şekilde verilecek ve onaylanan bu tutar hesabınıza yatırılarak kullandırılacaktır. Garanti Bankası kredi kullanmak isteyen vatandaşların emekli olmaları durumunda ise maaş müşterileri olmaları halinde Garanti Bankası üzerinden verilen kredi emekli maaşı hesapları üzerinden verilerek 100.000 tl'ye kadar hemen aynı gün içinde kullandırılır. 

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