Garanti Bankası TC Kimlik İle Başvuru Yapan ve Kredi Notu Uygun Olanlara 50.000 TL "Belgesiz Kredi" Verecek!

Garanti Bankası t.c kimlik numarası üzerinden başvuru gerçekleştiren tüm 18 yaş üzeri vatandaşlar için, 50.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Garanti Bankası yapmış olduğu bu nakit kredi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan tüm bireysel müşterilerin acil nakit gereksinimlerini karşılamak için 36 ay vadeli kredi verecek.

Garanti Bankası 50.000 TL'ye kadar bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirecek olan bireysel müşterilere kredi puanına bakarak uygun faizlerle kredi ödemesi Haziran ayı içerisinde yapacak. Garanti Bankası üzerinden sizler de ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız kredi puanı sorgulaması sonrasında 1100 ve üzerinde puanınızın olması halinde ve düzenli bir gelirinizin olması halinde 50.000 TL kredi alabilirsiniz.

Garanti Bankası 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için başvuruları banka şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcisi ile birlikte almaktadır. size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek buradan ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz ve bireysel kredinizi bu şekilde de kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar ise başvurularını bankaya gitmeden mobil uygulama üzerinden 7 gün 24 saat yapabiliyor ve onaylanan krediyi yine banka şubelerine gitmeden kendi hesaplarına yatırabiliyor.

Emekli olan vatandaşları ise emekli maaşlarını Bu banka üzerinden alması halinde ihtiyaç kredisi kullanabilir. Garanti Bankası emekli kredisi sadece 50.000 TL idi ya daha yüksek limitlerde de verilmektedir.