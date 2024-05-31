Garanti Bankası Haziran Müjdesi Verdi! 15000 TL Banka Hesabı Olanlar İçin Verilecek

Garanti Bankası Haziran Müjdesi Verdi! 15000 TL Banka Hesabı Olanlar İçin Verilecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-05-2024 20:14

Garanti Bankası hesabı olan vatandaşlar için haziran ayı içerisinde 15.000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyası başlatılacağı açıklandı. Garanti Bankası Haziran ayı içerisinde kendi maaş müşterisi olan veya Banka hesabı olan her vatandaş için 15.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi yapacağını açıkladı. 

Garanti Bankası üzerinden sizler de 15.000 TL'ye kadar bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız banka müşterisi olup Kredi notunuzun da uygun olması durumunda işlemlerinizi hemen gerçekleştirebilirsiniz. 

GARANTİ BANKASI 15.000 TL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Garanti Bankası hesabınız varsa ve kredi puanınız 1200 ve üzerinde ise başvurunuzu bankanın mobil uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Garanti Bankası hesabınız varsa hemen mobil uygulama şifresi olarak garanti mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat Kredi başvurusunu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. 

Garanti Bankası aynı zamanda 15.000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi için 36 ay vadeye kadar kredi ödeme tablosu oluştururken kredi başvurularınızı banka şubeleri üzerinden de hafta içi mesai saatleri içerisinde almaktadır.

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