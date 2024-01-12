Garanti Bankası, EYT'lilere Özel Promosyon ve Kredi Fırsatları Sunuyor!

Türkiye'de emeklilik ve EYT konularında yaşanan gelişmeler, bankaların özel kampanyalar düzenlemesine sebep oluyor. Garanti Bankası, emeklilere ve EYT'lilere yönelik özel bir promosyon kampanyası başlatarak, maaş aralığına göre çeşitlendirilmiş ödeme seçenekleri sunuyor. Ayrıca, EYT'lilere özel kredi paketleri ile SGK prim borcunu ödemek isteyenlere destek sağlıyor.

Emekli Promosyonu Detaylar

Garanti Bankası, emeklilere özel olarak düzenlediği promosyon kampanyasında, maaş aralıklarına göre farklı ödeme seçenekleri sunuyor. 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.600 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.200 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.400 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 6.000 TL promosyon verilecektir. Bu avantajlı kampanya, emeklilerin maddi durumlarına uygun bir destek sağlamayı hedefliyor. EYT düzenlemesi kapsamında, 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenlerin bu avantajdan yararlanabileceği belirtiliyor. Düzenleme, herhangi bir yaş sınırı getirmeyerek, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyan herkesin emekli aylığı alabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayanlara yüzde 5 destek primi ve kıdem tazminatına Kredi Garanti Fonu'ndan destek gibi avantajlar sunulacak. Bu düzenleme, 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabilmesine olanak tanıyarak, toplamda 5 milyon çalışanı etkiledi.

Garanti Bankası'nın EYT Kredisi

EYT'lilere özel olarak sunulan kredi paketi, SGK prim borcunu ödemek isteyenlere önemli bir destek sağlıyor. Garanti Bankası, bu kapsamda 100 bin TL'ye kadar varan kredi seçenekleri sunarak, maddi sıkıntı çeken EYT'lilere rahat bir nefes aldırıyor. Maksimum geri ödeme taksit tutarı ise 9.667 TL olarak belirlenmiştir.

EYT'lilerin emekli olabilmeleri için kendi sigortalılıklarından dolayı prim borcu olmamaları gerekmektedir. Bu durum, emekli olabilmek için yeterli prim gün sayısına sahip olan ancak BAĞ-KUR prim borcu olan kişileri de kapsamaktadır. Bu nedenle, Garanti Bankası'nın sunduğu özel kredi imkanları, prim borcu olan EYT'lilere finansal bir çözüm sunuyor.

Garanti Bankası, emeklilere ve EYT'lilere yönelik düzenlediği kampanya ve kredi imkanlarıyla ekonomik rahatlama ve destek sağlıyor. Vatandaşlar, bu fırsatları değerlendirerek maddi açıdan güvenli bir gelecek için adımlar atabilirler. Ancak, kredi kullanırken düzenli ödeme yapmak ve geri ödeme planını doğru bir şekilde oluşturmak önemlidir.