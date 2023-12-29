Garanti Bankası Emekli Promosyonu Miktarları Belli Oldu (2024)

Garanti Bankası'nın emeklilere ödeyeceği promosyonda son durum merak ediliyor. 2024 yılında emekliler kaç TL promosyon alacak?

Garanti Bankası Emekli Promosyonu Miktarları Belli Oldu (2024)
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-12-2023 11:41

Promosyonlarda yeni gelişmeler yaşanıyor. Emekliler için yıl sonuna doğru sevindirici bir gelişme yaşandı. Bankalar arasındaki promosyon yarışı, asgari ücret zammının yüzde 49 olarak açıklanmasının ardından daha da hız kazandı. Bu durum, yeni yılda emeklilere yönelik büyük zamların beklentisini artırırken, bankalar bu fırsatı değerlendirmeye hazırlanıyorlar. Bu kapsamda, Garanti Bankası emeklilere yönelik özel bir kampanya ile yılın son büyük jestini yapmaya hazırlanıyor.

Garanti Bankası 31 Aralık'a Kadar 8500 TL Ödüyor

 Garanti Bankası, milyonlarca emekli vatandaşa yeni yıl öncesi büyük bir jest yapacağını duyurdu. Banka, 31 Aralık tarihine kadar emekli maaşını Garanti Bankası’na 3 yıllığına taşıyan 4A, 4B, 4C ve EYT kapsamındaki emeklilere 8.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Bu ödeme, emeklilere adeta bir yılbaşı ikramiyesi gibi sunulacak.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Garanti Bankası’nın bu promosyon kampanyasına katılım oldukça kolay. Emekli vatandaşlar, bankanın dijital bankacılık kanalları üzerinden başvurularını yapabilecekler. Garanti Bankası’nın mobil uygulaması veya internet şubesi üzerinden yapılabilecek başvurularla, emekliler bu promosyondan kolayca yararlanabilecekler. Ayrıca, şubeler üzerinden de T.C. kimlik kartı ile yapılan başvurular geçerli olacak. Kampanya için son başvuru tarihi 31 Aralık 2023 olarak belirlendi ve başvurularını bu tarihe kadar tamamlayan emekliler, promosyon ödemelerini 3 gün içinde hesaplarında bulabilecekler.

Emekliye Ek Avantaj

 Garanti Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine ek avantajlar da sunuyor. Bu avantajlar arasında aidatsız kredi kartı kullanımı, ücretsiz havale ve EFT işlemleri, düşük faizli emekli kredisi gibi fırsatlar bulunuyor. Bu sayede, emekli maaşını Garanti Bankası’na taşıyan emekliler, sadece promosyon ödemesinden değil, aynı zamanda bankanın sunduğu diğer avantajlardan da yararlanabilecekler. Bu kampanya, emekliler için yıl sonunda ekonomik bir destek ve rahatlama imkanı sunuyor. Özellikle yeni yılın yaklaştığı bu dönemde, emekliler için cazip olan bu promosyon ve avantajlar, onların ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

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