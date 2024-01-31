Garanti Bankası Duyuru Yaptı! 90.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme! 

Garanti Bankası Duyuru Yaptı! 90.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-01-2024 21:15

Garanti Bankası, banka sektöründe bir adım öne çıkmaya devam ediyor ve müşterilerine özel olarak sunduğu yeni bir kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Garanti Bankası, duyurduğu "90.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme" kampanyası ile gelir belgesiz kredi imkanı sunarak finansal konularda çözüm arayanlara büyük bir fırsat sunuyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Gelir belgesiz kredi kampanyasından yararlanmak isteyenler için başvuru oldukça basit. İşte başvuru adımları:

  1. Garanti Bankası Şubeleri: En yakın Garanti Bankası şubesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
  2. Online Başvuru: Garanti Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden online başvuru formunu doldurabilir ve başvurunuzu kolayca tamamlayabilirsiniz.
  3. Mobil Uygulama: Garanti Bankası'nın mobil uygulamasını kullanarak, hızlı ve güvenli bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Şartlar Neler?

Gelir belgesiz kredi kampanyasından faydalanabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. İşte kampanya şartları:

  • Türk Vatandaşı Olmak
  • 18-65 Yaş Aralığında Olmak
  • Kredi Notu Değerlendirmesi
  • Kredi Taksitlerini Düzenli Ödeme Geçmişi

Bu şartlar çerçevesinde başvurunuzu yapabilir ve uygun koşullarla Garanti Bankası'nın sunduğu avantajlı kredi imkanından yararlanabilirsiniz.

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