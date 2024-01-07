Garanti Bankası Borçları Transfer Ediyor! Tüm Banka Borçlarınızı Hesaplayın, Bankaya Gidin

Garanti Bankası Borçları Transfer Ediyor! Tüm Banka Borçlarınızı Hesaplayın, Bankaya Gidin
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-01-2024 20:25

Garanti Bankası, yeni bir kampanya ile tüm banka borcu olanlara sesleniyor. Nakit ihtiyacı olan kişilere yüksek limitli borç transferi kredisi imkanı sunan bu kampanya, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi avantajı ile dikkat çekiyor. Detaylar ve başvuru süreci oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor, bu sayede ihtiyaçlarınızı karşılamak için uygun bir krediye sahip olabilirsiniz.

Garanti Bankası'nın Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası, başvuranlara 3 ay ertelemeli ödeme imkanı sunarak finansal esneklik sağlıyor. Başvurular, bankanın internet bankacılığı uygulamaları veya resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Genel müdürlük tarafından yapılan hızlı değerlendirme sonucunda, onaylanan krediler 5 dakika içinde başvuru sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Bu özel kampanya, ihtiyaçlarınızı karşılamak isteyenlere kolay ve hızlı bir çözüm sunuyor.

Ayrıca, borç kapatma kredisi başvurusu yapacak olanlar için Garanti Bankası özel bir fırsat sunuyor. Emekli maaşı müşterisi olanlar, maaşlarını Garanti Bankası'na taşıdıklarında 7000 TL emekli promosyonu alabilir ve düşük faizli kredi avantajı ile diğer bankadaki borçlarını kapatabilirler. Bu, emeklilere finansal rahatlık sağlayan bir fırsat olabilir.

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