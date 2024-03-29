Garanti Bankası Açıkladı! 31 Mart Tarihine Kadar işlem Yapmanız Durumunda 10 Bin TL Alacaksınız!

Garanti Bankası Açıkladı! 31 Mart Tarihine Kadar işlem Yapmanız Durumunda 10 Bin TL Alacaksınız!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-03-2024 00:01

Garanti Bankası müşterilerini sevindirecek bir kampanya ile geliyor! 31 Mart tarihine kadar gerçekleştireceğiniz işlemlerle tam 10 Bin TL'ye kadar nakit avans kazanma şansı sizleri bekliyor.

Garanti Bankası Açıkladı: 10 Bin TL Nakit Avans Kampanyası Detayları!

Garanti Bankası, mevcut müşterilerine özel olarak sunulan 10 Bin TL nakit avans kampanyası ile finansal ihtiyaçlarınızı karşılamanıza destek oluyor. Bu kampanyadan faydalanmak için yapmanız gerekenler oldukça basit. İşte detaylar:

Garanti Bankası 10 Bin TL Nakit Avans Kampanyası Şartları

Öncelikle, kampanyadan faydalanmak için 31 Mart tarihine kadar belirtilen işlemleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bu işlemler arasında, Garanti Bankası'ndan belirli bir tutarda online işlem yapmak bulunmaktadır. Bu işlemi gerçekleştiren müşterilere, belirli bir süre içinde 10 Bin TL'ye kadar nakit avans verilecektir.

Garanti Bankası 10 Bin TL Nakit Avans Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru işlemi oldukça basittir. Garanti Bankası'na ait online veya mobil bankacılık kanallarını kullanarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru sonrasında, belirtilen işlemi gerçekleştiren ve kampanya şartlarını yerine getiren müşterilere nakit avansları hızlı bir şekilde sağlanacaktır.

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