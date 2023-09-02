Garanti bankası 10000 TL ödeme veriyor! Banka TC kimlik numarasına bağlamında para yatırıyor! Kimse daha önce almış değil

Banka şubelerine giderek, kimlik ve gelir belgesi ile birlikte, krediler işlem yapılmaktadır. 10000 TL kredi almak için başvuru yapacaksanız, kredi notunuza ve faiz oranlarınıza göre krediler hesaplara yatacaktır. Kredi notuna ve faiz oranlarına göre bu krediler 10000 TL olarak verilecek ve bu kredileri hesaplara atarak hemen kullanacaksınız. 10000 TL kredi için banka belirli şartlara göre kredi ödemesi vermektedir. Kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere, 3 ay ertelemeli bu krediler, kredi puanına göre ve "TC KİMLİK" üzerinden yapılan sorgulama ile birlikte verilmektedir.

Garanti BBVA'dan Hızlı ve Kolay Kredi Başvurusu

Garanti BBVA üzerinden de kimliğinizle banka şubesine giderek aynı gün içinde 10.000 TL kredi alabilirsiniz. Bu kredi, 24 ve 36 ay vade seçenekleriyle sunulmaktadır. Bankadan kredi kullanacak olan kişinin kredi notu uygunsa ve en az 3 aylık sigortası bulunuyorsa, bu krediyi hemen kullanabilirler.

Kredi notunuza ve faiz oranlarına bağlı olarak 10.000 TL kredi imkanı sunan Garanti BBVA, 24 ve 36 ay vadelerle ödeme seçenekleri sunuyor. Kredi almak isteyenlerin kredi notunun uygun olması ve en az 3 aylık sigortalarının bulunması gerekmektedir. Asgari ücretle sigortalı olanlar, hemen krediye başvurabilirler.

Ayrıca, Garanti BBVA internet sitesi ve internet bankacılığı üzerinden de online kredi başvurusu yapabilirsiniz. Hızlı ve kolay bir şekilde krediye başvurarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Emeklilere Özel 100.000 TL Kredi Fırsatı!

Garanti Bankası, emekli maaşını kendi bankasından alan müşterilere özel bir fırsat sunuyor. Şartlara uygun olan her emekli, 100.000 TL kredi imkanından faydalanabilir. Kredi almak için emekli maaşını Garanti Bankası'na taşımanız yeterli olacaktır.

Bu özel kredi, 24 ay vadesiyle ve 3 ay erteleme seçeneğiyle sunulmaktadır. Şartlara uygun olan emekliler, en yakın Garanti Bankası şubesine başvurarak 3 ay erteleme seçeneğiyle kredi alabilirler. 100.000 TL ödeme ile ihtiyaçlarınızı karşılamak için hemen başvurun!