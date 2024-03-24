Garanti Bankası 1000 TL Ödeme Verileceği Açıklandı! Banka Kartı Hesabı Olanlar 1000 TL Alabilecek

Garanti Bankası 1000 TL Ödeme Verileceği Açıklandı! Banka Kartı Hesabı Olanlar 1000 TL Alabilecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-03-2024 19:21

Garanti Bankası, müşterilerini mutlu etmeye devam ediyor! Son duyuruya göre, banka, müşterilerine yönelik sıcak bir kampanya başlattı ve 1000 TL değerindeki bir hediye ile dikkat çekiyor. Bu kampanya, bankanın müşteri odaklı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyuyor.

Garanti BBVA Mobil uygulamasını ilk defa indirip kullanan ve ardından Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvurusunda bulunan müşterilere büyük bir sürpriz var. Başvurularının onaylanması durumunda, 20 Nisan’a kadar yapacakları 1000 TL ve üzeri ilk harcamada, müşterilere 1000 TL bonus verilecek.

Kampanya, 31 Mart tarihine kadar devam edecek ve bu süre zarfında Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvurusunda bulunan herkes kampanyadan yararlanabilecek. Başvurular, Garanti BBVA Mobil uygulaması, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

Ancak, kampanyaya bazı kartlar dahil değil. Bunlar arasında Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus bulunuyor. Ayrıca, kampanyaya personel kartları da dahil edilmiyor.

Kazanılan bonuslar, 25 Nisan ile 25 Mayıs 2024 tarihleri arasında kullanılabilecek. Ancak, kullanılmayan bonuslar 26 Mayıs 2024 tarihinde geri alınacak. Her müşteri, kampanya kapsamında en fazla 1000 TL bonus kazanabilecek.

Kampanya kapsamında düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, fatura ödemeleri, vergi ödemeleri, nakit avans işlemleri ve bonus kullanımları geçerli olmayacak. Ancak, internetten yapılan harcamalar kampanyaya dahil edilecek. Bununla birlikte, kampanyaya emekli promosyonundan yararlanan müşteriler de dahil edilmeyecek.

Garanti Bankası’nın bu kampanyası, müşteriler için büyük bir fırsat sunuyor. Herhangi bir şubeye gitmeye gerek kalmadan, sadece birkaç adımla bu avantajdan yararlanmak mümkün. Bu, müşterilere kolaylık sağlarken, bankanın müşteri sadakatine ve memnuniyetine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Garanti Bankası'nın yeni kampanyası, müşterilere ulaşmanın ve onları memnun etmenin farklı bir yolunu sunuyor. Bu kampanya, bankanın dijital platformlardaki varlığını ve müşteri deneyimini ön planda tuttuğunu gösteriyor. Artık müşteriler, sadece bir mobil uygulama üzerinden kredi kartı başvurusunda bulunarak büyük ödüller kazanabilirler. Bu, bankanın yenilikçi yaklaşımını ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi vurguluyor.

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