Gamzeli güzel Bahar Öztan'ın son durumu ne? Kanseri yendi mi? Ne kanseri?

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan ve gamzeli güzeli olarak tanınan Bahar Öztan, kanserle olan mücadelesinde sevenlerinden dua talep etti. Zamanın izlerini üzerinde taşımasa da, Bahar Öztan'ın içindeki yaşam savaşı her geçen gün artarak devam ediyor.

Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan'ın Son Durumu

Öztan, kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer alırken, özellikle Kemal Sunal ile olan filmlerindeki partnerliği ile hafızalara kazındı. Ancak şu an en büyük mücadelesini hastalıkla veriyor. Geçmişte üç kez kanseri mağlup eden usta oyuncu, dördüncü kez bu amansız hastalıkla savaş halinde.

Bu zorlu süreçte, geçtiğimiz aylarda tekrar kanser tedavisi almaya başlayan Bahar Öztan, son günlerde sosyal medya üzerinden sevenleriyle sağlık durumunu paylaştı. Öztan, kolon kanseri nedeniyle kemoterapi gördüğünü ve önümüzdeki hafta ameliyat olacağını belirtti. Bu süreçte en çok ihtiyaç duyduğu şeyin sevenlerinin duaları olduğunu vurguladı.

Bahar Öztan'ın Sosyal Medya Mesajı: Dua İstedi

Öztan, hayranlarına seslenerek, "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul'a geldim. Kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

Bahar Öztan'ın bu içten mesajı üzerine, hayranlarından binlerce destek mesajı yağdı. Birçok kişi, usta oyuncunun bu zor dönemde en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diledi.

Bahar Öztan'ın hayata olan bağlılığı, inancı ve savaşı, sevenleri için büyük bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli, dualarla sağlığına kavuşmasını umuyoruz.

Bahar Öztan Kaç Yaşında

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinin gamzeli güzeli Bahar Öztan şu sıralar 4. kez yakalandığı kanser hastalığı ile gündemde. Hayranları Bahar Öztan hakkında güncel bilgileri merak ediyor. Merak edilen sorular arasında Bahar Öztan'ın yaşı da yer alıyor. 1962 yılında dünyaya gelen Bahar Öztan 61 yaşındadır.

Bahar Öztan Ne Kanseri

Ünlü oyuncu Bahar Öztan son olarak sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla gündeme geldi. Daha önce 3 kez kansere yakalanan ve yenmeyi başaran Bahar Öztan'ın hastalığı yeniden nüksetti. Hayranları Bahar Öztan'ın ne kanseri olduğunu merak ediyor. Gamzeli güzel Bahar Öztan kolon kanseridir.