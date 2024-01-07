Galatasaray Konyaspor maçını izle Bein Sports kesintisiz taraftarium24 netspor selçuksports canlı maç izle

Galatasaray Konyaspor maçını izle. Galatasaray Konyaspor Bein Sports izle. Galatasaray Konyaspor canlı izle. Galatasaray Konyaspor taraftarium24 izle. Galatasaray Konyaspor netspor izle. Galatasaray Konyaspor selçuksports izle. Canlı Galatasaray Konyaspor maç izle.

Galatasaray Konyaspor maçını izle

Süper Lig'de günün maçında Galatasaray Konyaspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray Konyaspor maç izle. Galatasaray Konyaspor taraftarium24 izle. Galatasaray Konyaspor selçuksports izle. Donmadan Galatasaray Konyaspor maç izle! Galatasaray Konyaspor maçını seyret! 7 Ocak 2024 Galatasaray Konyaspor maç yayını! Galatasaray Konyaspor şifresiz izle!

Fenerbahçe'nin kazanmasıyla önemini iki kat artıtan Galatasaray, Konyaspor'la karşı karşıya geliyor. Galatasaray Konyaspor maçından 3 puan geriden olarak liderle arasındaki puan farkı var.

Maç öncesi galibiyet istediğini dile getiren Hakan Keleş'in Konyaspor'u, Rams Park stadyumunda Okan Buruk'un Galatasaray'ına konuk oluyor. Ali Şansaslan, Serkan Olguncan ve Serkan Ok yöneteceği maç 19:00'da başlayacak ve Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

Galatasaray'da sürpriz kadro!

Galatasaray sürpriz bir kadro ile sahada yerini alıyor. Kaan Ayhan sağ açıkta yer alırken, Barış Alper sol açığa devam ediyor. Defansta ise Nelsson ve Abdülkerim Bardakçı forma giyecek. Davinson Sanchez uyluk kası gerilmesi nedeniyle sahada yer almazken Sacha Boey sarı kart cezası nedeniyle yok.

Ndombele orta sahası!

Torreira'nın da sarı kart nedeniyle olmadığı maçta orta alanda Kerem Demirbay ve Ndombele forma giyecek. Ndombele son şans olarak sahaya çıkıyor ve takımdan kalmak istiyorsa Torreira'yı aratmaması gerekiyor.

Halil Dervişoğlu sürprizi!

Mauro İcardi'nin oynamayacağı açıklanması ardından Galatasaray forvette Bakambu ile değil Halil Dervişoğlu ile çıkacak. Kerem Aktürkoğlu sağ açıkta oynarken, Zaha sol açıkta oynayacak. Halil'e yakın isim ise Mertens olacak.

En iyi oyuncuları SAcha Boey, Torreira ve İcardi'den yoksun Galatasaray evinde Konyaspor'u mağlup etmek istiyor. Galatasaray'da Tete haricinde oyuna girebilecek as isim yok. Kazımcan Karataş, Hamza Akman, Efe Akman, Gökdeniz Gürbüz ve Ali Yeşilyurt ikinci yarı şans bekleyecek.

Bakambu ve Hakim Ziyech milli takımda olması nedeniyle Galatasaray 7 ilk 11 oyuncusundan yoksun olarak sahada.