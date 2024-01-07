Galatasaray Konyaspor canlı maç izle GS Konya justintv taraftarium 7 Ocak kacak maç yayını

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Bir ara olan ve Süper Kupa maçını oynayaman Galatasaray, dinlenerek sahaya çıkıyor. Bu sezon 30. maçına çıkan Galatasaray, gidip oynamasa da 4 günlük dinlendi. Milli takıma giden, sakat ve cezalı oyuncuların üst üste gelen Galatasaray, 8 oyuncudan mahrum olarak maça çıkacak.

İyi bir 11'le maça çıkan ve kulübeden gelen oyuncuları da kullanarak kazanmak isteyen Galatasaray motivasyon olarak oldukça iyi durumda olduğunu belirtti. Oyununu yükselten oyun kalitesini yükselten seyircisi önünde Galatasaray 3 puan almak için sahada.

26 iç saha maçında Okan Buruk yönetiminde tek bir maç kaybeden Galatasaray, o yenilgiyi Giresunspor'dan almıştı ve teknik direktör yine Hakan Keleş'ti. Rams Park stadyumunda Galatasaray'ın Okan Buruk'u sadece Hakan Keleş'e kaybetti. Galatasaray kazanmak için en iyisini yaparak kaybetmek istemiyor.

Kazanmak için bir çok şey yapmak isteyen Konyaspor dersine çalışarak geldi. Kalede genç bir kaleciyle oynayacak Konyaspor, 6 eksikle sahaya çıkıyor. Genç kaleciye çok güvenen Hakan Keleş yıldız ismin iyi değerlendirerek iyi bir maç çıkaracağına inanıyor. Kalecinin maçın önüne geçme şansı var.

İki takımda eksikler var ancak Davinson Sanchez, Hakim ziyech, Sacha Boey, Torreira ve İcardi Galatasaray'ın neredeyse ilk 11'i sahada yer almıyor. Bunların yanına Bakambu ve Angelino eklenince Galatasaray hiç bir maça bu kadar eksik çıkmadı. Galatasaraylı oyuncuların performansı bu sebeple çok merak ediliyor.

Galatasaray eksikleri çok olsa da genç kadrosuyla kazanmak için sahada oluyor. Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçı Galatasaray Konyaspor maçıyla bitecek ve hafta sonu maçlarıyla devam edecek.