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GAİN'de Yayınlanacak Şahsiyet 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

GAİN platformu, merakla beklenen ve Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Şahsiyet dizisinin ikinci sezon yayın tarihini duyurdu. Yeni sezon "Şahsiyet II. Fasıl" adı altında izleyiciyle buluşacak. GAİN'de Yayınlanacak Şahsiyet 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

GAİN'de Yayınlanacak Şahsiyet 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-10-2023 12:34

GAİN, popüler dizi Şahsiyet'in devam sezonu için tarihi belirledi. Özellikle Haluk Bilginer'in performansıyla büyük beğeni toplayan dizi, Puhu TV'deki ilk sezonunun ardından GAİN ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. GAİN'de Yayınlanacak Şahsiyet 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Şahsiyet 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Dizi severlerin büyük bir merakla beklediği Şahsiyet'in devam sezonu için beklenen haber geldi. GAİN, dizinin 2. sezonunun 13 Kasım'da ekranlarda olacağını resmi olarak açıkladı.

Hikaye Ne Durumda?

Beyoğlu'nda tek başına sakin bir yaşam süren emekli adliye memuru Agâh Beyoğlu'nun hayatı, Alzheimer teşhisi konulduğunda büyük bir değişikliğe uğrar. Ailesiyle olan ilişkisi ve geçmişinin derinliklerine daldığı bu süreçte yaşadığı dramatik anlar, dizinin ana temasını oluşturuyor.

Dizide Kimler Var?

Haluk Bilginer başta olmak üzere Şebnem Bozoklu, İlker Aksum, Nergis Öztürk, Ahmet Mümtaz Taylan, Recep Usta ve Cansu Dere gibi yetenekli oyuncular, Şahsiyet'in kadrosunda yer alıyor.

Siz Ne Düşünüyorsunuz?

Dizinin yeni sezonundan beklentileriniz ve düşünceleriniz neler? Fikirlerinizi yorum bölümünden bizimle paylaşın ve dizinin devam sezonu hakkında görüş alışverişinde bulunun.

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