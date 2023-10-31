GAİN, popüler dizi Şahsiyet'in devam sezonu için tarihi belirledi. Özellikle Haluk Bilginer'in performansıyla büyük beğeni toplayan dizi, Puhu TV'deki ilk sezonunun ardından GAİN ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. GAİN'de Yayınlanacak Şahsiyet 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Şahsiyet 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Dizi severlerin büyük bir merakla beklediği Şahsiyet'in devam sezonu için beklenen haber geldi. GAİN, dizinin 2. sezonunun 13 Kasım'da ekranlarda olacağını resmi olarak açıkladı.

Hikaye Ne Durumda?

Beyoğlu'nda tek başına sakin bir yaşam süren emekli adliye memuru Agâh Beyoğlu'nun hayatı, Alzheimer teşhisi konulduğunda büyük bir değişikliğe uğrar. Ailesiyle olan ilişkisi ve geçmişinin derinliklerine daldığı bu süreçte yaşadığı dramatik anlar, dizinin ana temasını oluşturuyor.

Dizide Kimler Var?

Haluk Bilginer başta olmak üzere Şebnem Bozoklu, İlker Aksum, Nergis Öztürk, Ahmet Mümtaz Taylan, Recep Usta ve Cansu Dere gibi yetenekli oyuncular, Şahsiyet'in kadrosunda yer alıyor.

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