Ford Fiesta, Focus, Kuga ve Puma'dan yeni kampanya evlere şenlik! 300.000 TL için 12 ay vadeli ve %1,99 faiz oranı!

Bu kampanyalar, eski aracını yenilemeyi düşünen kullanıcılara avantajlı seçenekler sunuyor. Ford yetkili satıcılarına gelen ve eski aracını takas etmek isteyen müşteriler, bu kampanya kapsamında binek modellerde %3, Ford Transit ve Custom modellerinde %4, Courier ve Connect modellerinde ise %2 indirim fırsatına sahip oluyorlar. Bu, araçlarını yenilemek isteyen müşteriler için oldukça cazip bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca, binek araç almayı düşünen müşteriler için düşük faizli kredi fırsatı da mevcut. Ford Fiesta, Focus, Kuga ve Puma binek modellerinin satın alımında 300.000 TL için 12 ay vadeli ve %1,99 faiz oranı sunuluyor. Bu, binek araç sahibi olmayı düşüleyen müşteriler için özellikle finansman açısından avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, benzinli manuel binek araçlar için de Ekim ayına özel indirimler mevcut. Ford'un yetkili satıcılarından satın alınan Fiesta, Kuga, Puma ve Focus modellerinde %4 indirim desteği sunuluyor. Bu, müşterilere daha ekonomik bir şekilde araç sahibi olma fırsatı sunuyor.

Ford'un son satın alım indirimi ise peşin alım tercih eden müşteriler için özel bir fırsat sunuyor. Ford Fiesta, Puma, Kuga ve Focus binek modellerini yetkili satıcılardan satın alacak müşterilere, tavsiye edilen perakende satış fiyatına ek %3 peşin alım indirimi sunuluyor. Bu, peşin alım yapmayı tercih eden müşterilere ekonomik bir avantaj sunuyor.

Araç kiralamayı tercih eden müşteriler için de çeşitli seçenekler mevcut. Ford'un araç kiralama opsiyonunda, müşterilere Ford Kuga'yı aylık 19.256 TL + KDV'den başlayan kira bedelleri ile kiralama fırsatı sunuluyor.

Ford'un Ekim ayına özel olarak sunduğu satış kampanyaları, araç sahibi olmayı düşünenler için birçok avantajlı seçenek sunuyor. Bu kampanyalar, eski aracını yenilemeyi düşüleyen müşteriler için cazip indirimler, düşük faizli kredi seçenekleri ve peşin alım indirimleri gibi fırsatlar içeriyor. Ayrıca, araç kiralama seçenekleri ile de müşterilere daha ekonomik bir şekilde araç sahibi olma imkanı sunuluyor. Ford'un bu kampanyaları, araç almayı düşüleyenler için değerlendirilmeye değer seçenekler sunuyor.