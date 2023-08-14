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Flaş olarak açıklandı! Vatandaşlar kuyumculara koştu! Gram altın fiyatında dev değişim için tarih verildi!

Altın yatırımcıları son dönemde, deneyimli uzmanların geleceğe dair sunduğu değerli tahminleri merakla takip ediyor. Altın fiyatlarındaki rekor yükselme trendinin durulmasıyla birlikte, uzmanlar altının gelecekteki seyrini değerlendiriyor.

Flaş olarak açıklandı! Vatandaşlar kuyumculara koştu! Gram altın fiyatında dev değişim için tarih verildi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-08-2023 20:11

Vatandaşlar kuyumculara koştu! Gram altın fiyatında dev değişim için tarih verildi! Flaş olarak açıklandı-  Altın yatırımcıları son dönemde, deneyimli uzmanların geleceğe dair sunduğu değerli tahminleri merakla takip ediyor. Altın fiyatlarındaki rekor yükselme trendinin durulmasıyla birlikte, uzmanlar altının gelecekteki seyrini değerlendiriyor.

Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler ve Uzman İslam Memiş'in Açıklamaları

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, belirsiz piyasa koşullarında altın yatırımı düşünenlere yönelik önemli cevaplar sunmaktadır. Memiş'e göre, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının, ons altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğu vurgulanmaktadır.

Memiş'in açıklamaları, birçok yatırımcının kararlarını şekillendirmesine yardımcı olmaktadır. Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yaşanan ons altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen, gelen satış baskısı gram altın fiyatlarını aşağı çekti. Memiş'e göre, kritik destek seviyesi şu an için 1.918 dolar olarak belirlenmiştir. Ons altın bu seviyenin altında bir haftalık kapanış yaparsa, 1.890 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Bu dönemde yatırımcıların 1.890-1.960 dolar aralığını yakından takip etmeleri önerilmektedir.

2023 Yıl Sonu Altın Fiyat Tahminleri

İslam Memiş, yıl sonuna kadar ons altın fiyatının 2.000 dolar seviyesini aşabileceğini belirtiyor. Eğer Fed faiz artışı sinyali vermezse, ons altının 2.080-2.150 dolar aralığında hareket etmesi öngörülebilir.

Altın Sahiplerine Öneriler ve Piyasa Analizi

Belirsizliklerin hüküm sürdüğü bu dönemde, İslam Memiş altın sahiplerine yönelik öneriler sunuyor. Serbest piyasa ile ekran fiyatı arasındaki farkın, kotadan kaynaklı talep artışını destekleyebileceğine dikkat çekiyor. Bu bağlamda, gram altının serbest piyasada her zaman ekran fiyatına kıyasla 50 TL daha yüksek olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Kısa vadede yaşanabilecek baskılara rağmen, Uzman Memiş yıl sonuna kadar ons altının 2.000 dolar seviyesini aşabileceğini öngörüyor. Bu noktada, altın sahiplerine aceleci davranmadan, fiyat değişimlerini yakından izlemelerini ve kararlarını buna göre vermelerini tavsiye ediyor.

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