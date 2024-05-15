FLAŞ HABER: Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerinde Zam!

İstanbul trafiği yine hareketlendi! Gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme ile İstanbul'un en işlek köprü ve otoyollarında geçiş ücretlerine zam yapılacak. Bu kararla birlikte sürücülerin cebinden daha fazla ücret çıkacak.

İstanbul'da yaşayanlar ve şehri ziyaret edenler için ulaşım artık daha pahalı olacak. Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel şirketler tarafından işletilen köprü ve otoyollarda geçiş ücretlerine yapılan zam, hem sürücüleri hem de şehir içi ulaşımı etkileyecek.

Yenilenen Geçiş Ücretleri İle İlgili Detaylar

Yapılan düzenleme ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçiş ücretleri yeniden belirlendi. İşte detaylar:

Otomobiller için Geçiş Ücreti: Artık 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde otomobiller için geçiş ücreti 24 TL olarak uygulanacak. Diğer Araçlar İçin Geçiş Ücretleri: Aks aralığı 3.20 m'den küçük iki akslı araçlar için ücret 24 TL.

Aks aralığı 3.20 m ve 3.20 m'den büyük, UKOME kararı gereği geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar için ücret 30 TL.

Üç akslı her türlü araçlar için 67 TL.

Dört ve beş akslı her türlü araçlar için 132 TL.

Altı ve üzeri akslı araçlar için 175 TL.

Motosikletler için geçiş ücreti ise 10 TL olarak belirlendi.

Neden Zam Yapıldı?

Bu zam kararının ardında yatan nedenler arasında, bakım ve onarım masraflarının artması, enflasyonun etkisi ve altyapı yatırımları için kaynak yaratma ihtiyacı gösteriliyor. Ancak, sürücüler ve şehir sakinleri bu zam kararını pek memnuniyetle karşılamadı. Ulaşım maliyetlerinin artması, İstanbul trafiğindeki yoğunluğu daha da artırabilir ve ekonomik olarak sıkıntı yaratabilir.