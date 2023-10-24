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Flaş borsa tahmini: Ata Yatırım Bist 100 tahminini ve alım yapacağı hisseleri duyurdu!

Ata Yatırım tarafından yayınlanan Ekim 2023 Strateji Raporu, Türkiye'nin ekonomik durumu ve finans piyasalarına yönelik çeşitli tahminler içeriyor.

Flaş borsa tahmini: Ata Yatırım Bist 100 tahminini ve alım yapacağı hisseleri duyurdu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-10-2023 08:52

Ata Yatırım'ın Ekim 2023 Strateji Raporu, Türk ekonomisinin geleceği ve yatırım fırsatlarına dair önemli bilgiler sunuyor. Raporun bir başka dikkat çeken yönü ise rasyonel ekonomi politikalarının Türkiye ekonomisine olumlu etkilerine dikkat çekmesidir. Bu tür politikaların devam etmesi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından daha olumlu bir şekilde değerlendirilmiş ve CDS seviyelerinin düşmesine neden olmuştur. Bu da Türk Lirası'na olan güvenin artmasına katkı sağlayabilir.

Raporun bazı ana başlıkları şunlar:

  1. Borsa Rallisi ve Yükseliş Beklentisi: Rapor, Borsa İstanbul 100 endeksi için olumlu bir hava taşıyor. Yatırımcılara, BIST 100 endeksinin gelecek yıl yüzde 40'lık bir yükseliş göstereceği beklentisi sunuyor. Endeksin 11.000 seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu, yatırımcılar için pozitif bir işaret olabilir.

  2. Türk Lirası Değer Kazanabilir: Raporda, Türk Lirası'nın 10 yıl sonra ilk kez reel olarak değer kazanabileceği öngörülüyor. Bu, Türk Lirası'nın güçlenmesi ve uluslararası piyasalarda daha fazla saygı görmesi anlamına gelebilir.

  3. Rasyonel Ekonomi Politikalarının Etkisi: Rapor, Türkiye'de rasyonel ekonomi politikalarına dönülmesi durumunda olumlu sonuçlar beklendiğini vurguluyor. Bu tür politikaların istikrarı sağlayabileceği ve büyümeye pozitif katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

  4. CDS Seviyelerinde Düşüş: Rapor, Türkiye'nin kredi riskini ölçen CDS (Kredi Temerrüt Takası) seviyelerinde bir düşüşün yaşandığını ve kredi notu görünümünün nötr seviyeye yükseltildiğini belirtiyor. Bu, yabancı yatırımcıların Türk Lirası'na olan güvenini artırabilir.

  5. Büyüme Tahminleri: Rapor, Türkiye'nin GSYH'sinin 2023'te yüzde 3,8 büyüyeceği ve 2024'te yüzde 2,9'a yavaşlayacağı tahminini içeriyor. Bu, Türkiye'nin ekonomik büyümesinin devam etmesi beklenen bir gösterge olarak dikkat çekiyor.

Hisse Tavsiyeleri:

Raporda, hisse alımı yapmak isteyen yatırımcılara bazı öneriler sunuluyor. Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, hisse alımında güçlü bilançoya sahip olan şirketlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, enflasyonist bir ortamda güçlü ihracat potansiyeline sahip ve iç pazarda güçlü konumda olan şirketlerin yatırım yapılabilir olduğunu ifade ediyor.

Önümüzdeki 12 ay içinde takip edilecek şirketler için kâr artışı beklentilerini de paylaşıyor. Bu şirketlerin 2023 ve 2024 yılında net kâr artışı göstereceği tahmin ediliyor.

NOT: Yatırım tavsiyesi olmayan bu rapor, yatırımcılara ve finans profesyonellerine Türkiye ekonomisi ve finans piyasaları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve finansal danışmanlarla görüşmeniz önemlidir.

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