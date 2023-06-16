Fiyatları arşa çıkmadan almanız gereken 2.el otomobiller açıklandı! Listede o modeller var! Kapış kapış gidiyor

Listede o modeller var! Kapış kapış gidiyor... Fiyatları arşa çıkmadan almanız gereken 2.el otomobiller açıklandı- Son zamanlarda otomobil piyasasında yaşanan döviz kuru dalgalanmaları, birçok otomobil markasının fiyatlarını etkileyen önemli bir faktör haline gelmiştir. Dolar ve euro gibi yabancı para birimlerinin Türk lirası karşısında değer kazanması, otomobil üreticilerini ve satıcılarını maliyet artışlarıyla karşı karşıya bırakmıştır.

Bu döviz kuru dalgalanmalarının etkisiyle, otomobil fiyatlarında artışlar gözlemlenmektedir. Birçok marka, maliyetlerini dengelemek ve karlılığını korumak amacıyla otomobil fiyatlarında güncellemeler yapmak durumunda kalmıştır. Tüketiciler ise bu durumdan doğrudan etkilenerek, araçlarına daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalmaktadır.

Örneğin, Peugeot markasının 2004 model 1.4 HDi X-line serisi olan bir aracının fiyatı 249.500₺ olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde, Renault'un 2016 model 1.5 dCi Icon serisi olan bir aracı 589.750₺, 2022 model Taliant serisi olan bir aracı ise 785.000₺ fiyatla satılmaktadır.

Hyundai'nin 2022 model i20 serisi aracı ise 890.000₺ fiyat etiketine sahiptir. Opel'in 2006 model Astra 1.6 Enjoy serisi aracı 435.000₺ fiyatla tüketiciye sunulurken, Volkswagen'ın 2016 model New Beetle 1.2 TSi Design serisi aracı 1.015.000₺ fiyatla satılmaktadır.

Fiat'ın 2011 model Linea 1.3 Multijet Active Plus serisi aracı 375.000₺ fiyatla, Volvo'nun 2014 model S60 1.6 D Premium serisi aracı 832.900₺ fiyatla, Opel'in 2020 model Astra 1.4 T Edition Plus serisi aracı 873.000₺ fiyatla satılmaktadır.

Tofaş'ın 2001 model Şahin 1.6 ie serisi aracı ise 140.000₺ fiyat etiketine sahiptir. Audi'nin 2007 model A4 Sedan 2.0 TDI serisi aracı ise 490.000₺ fiyatla tüketiciye sunulmaktadır.

Bu fiyatlar, döviz kuru dalgalanmalarının yanı sıra araçların marka, model, yıl, motor gücü, yakıt tipi gibi özelliklerine göre de değişkenlik gösterebilir. Tüketiciler, otomobil alırken bu faktörleri göz önünde bulundurarak, bütçelerine uygun ve ihtiyaçlarına en uygun aracı seçmeleri önemlidir.