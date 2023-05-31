Fiyatlar 3 ay öncesine döndü! ŞOK’taki indirim şampiyonlar ligi gibi… listede yok yok! Kapış kapış satılıyor

ŞOK’taki indirim şampiyonlar ligi gibi… listede yok yok! Fiyatlar 3 ay öncesine döndü- Her hafta düzenli olarak yayınladığı kataloglarda birçok ürün çeşidi bulunmaktadır. Ürün yelpazesi oldukça geniş olan ŞOK marketlerin kataloglarında oyuncaktan kıyafete, teknolojik ürünlerden mutfak gereçlerine, ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar her çeşit gereksinim yer almaktadır. Bu hafta yayımlanan 25-31 Mayıs kataloğunda ise yer alan ürünler için haberin devamını okuyunuz…

Çocukları Mutlu Edece Aktüel Ürünler

31 Mayıs haftasında ŞOK marketlere gelecek ürünler arasında çocukları mutlu edecek oyuncaklar da yer almaktadır. ŞOK indirimli olarak sunulan ürünleri ve fiyatlarını sıralarsak;

Ø Pırıltı İsimli Bebek doksan TL

Ø Akrobasi Pisti Yarış Seti Oyuncağı yüz TL

Ø Eagle Çeşidi Bisiklet iki yüz TL üstelik 6 aya varan taksit fırsatlarıyla

Ø Gurme Menü Oyuncak Seti otuz beş TL

Ø Renk renk Oyun Hamuru Setleri elli TL

Ø 12 Adet Parçadan Oluşan Mikro Blok Seti yüz yirmi TL

Ø Aktüellerle Mutfakta da İşiniz Kolaylaşsın!

Yayınlanan katalogdaki ürünler yemek yapmayı seven kişileri mutlu edecek türden. Mutfak gereçleri ve fiyatları şu şekilde;

Ø Airfryer Pişirme Kâğıdı elli TL

Ø Sinbo Marka SCO - 5055 Airfryer bin beş yüz TL

Ø Arzum Marka Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi Krom altı yüz otuz TL

Ø Teknoloji Tutkunlarını Sevinecek!

Ø Aktüel ürünlerde bu hafta teknoloji severleri mutlu edecek ürünler yer almakta. Sıralayacak olursak;

Ø Philips Marka 50PUS8507 4K Ultra HD 50 Televizyon on beş bin TL

Ø Philips Marka 58PUS8507 4K Ultra HD 58 Televizyon yirmi bin TL

Ø Asus Marka Expertbook L1 BA1500CDA- Bilgisayar on üç bin TL

Ø Havit Marka H2198D Kulaklık yüz kırk TL

ŞOK tarafından yapılan bu indirimleri değerlendirerek hemen alışverişinizi yapmanız uygun olacaktır. Yapacağınız alışverişinizde çok karlı bir alışveriş yapmanız mümkün olacaktır. Özellikle ev aletleri ve teknolojik cihazlarda çok yoğun indirim olduğunu hatırlatmakta fayda bulunuyor.