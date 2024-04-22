Fişi çekildi! Bitiyor! O diziden kötü haber geldi!

"Korkma Ben Yanındayım" dizisi final yapıyor. İşte detaylar...

Fişi çekildi! Bitiyor! O diziden kötü haber geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-04-2024 16:34

Televizyon kanalları, yeni yayın dönemi için hazırlıklara şimdiden başladı. Bu kapsamda, hangi dizilerin yeni sezona taşınacağı ve hangilerinin final yapacağı merak konusu olurken, bazı önemli gelişmeler yaşanıyor.

MedYapım imzalı ve heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken "Korkma Ben Yanındayım" dizisi, final kararı aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin yeni bölümü olan 7. bölümün ardından ekrana veda edecek.

Kulislerden sızan bilgilere göre, NOW'un yeni sezonda da devam edecek iki dizisi bulunuyor. Bunlar, "Hudutsuz Sevda" ve "Kızıl Goncalar". Ancak, diğer dizilerden "Yabani", "Gaddar", "Şahane Hayatım" ve "Kirli Sepet" isimli yapımların, sürpriz bir gelişme olmazsa yeni sezonda biteceği belirtiliyor.

Dizi severler, yeni sezon öncesi bu gelişmeleri ve dizilerin geleceği hakkında merakla bekleyişini sürdürüyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte, izleyicilerin ekranlarda nelerle karşılaşacağı ve hangi yapımların yoluna devam edeceği daha net bir şekilde ortaya çıkacak

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