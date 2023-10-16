Fırsatçılar bitti dolandırıcılar başladı! ikinci el araç piyasasında sazan sarmalı tehlikesi

Sazan kelimesi, ikinci el otomobil piyasasında yeni bir dolandırıcılık trendini ifade ediyor. Dolandırıcılar, son zamanlarda internet üzerinden araç satışı yapanları hedef alarak büyük vurgunlar yapıyorlar.

Sazan Sarmalı Nasıl İşliyor?

Bu yeni dolandırıcılık yöntemi, kurbanlarını tahmin edilmesi zor bir oyunun içine çekiyor. İlk adımda, dolandırıcılar "S" harfiyle başlayan bir kelimeyi seçiyorlar. Bu kelime, genellikle araç sahiplerinin adını veya soyadını ifade ediyor. İşte tam bu noktada, sazan sarmalının oyunu başlıyor.

Bir aracını satılığa çıkaran kişiye telefonla ulaşan dolandırıcılar, aracı yüksek bir fiyata alacakmış gibi davranıyorlar. Ardından, kurbanın ilanını kaldırmasını istiyorlar. Ancak burada dikkat çeken nokta, dolandırıcıların kurbanı, ilanı kaldırdıktan hemen sonra aynı aracı çok daha düşük bir fiyata yeniden satışa sunmaları.

Dolandırıcılar, ilanı kendi isimleriyle değil, kurbanın adı veya soyadıyla tekrar yayımlıyorlar. Böylece, aracın sahibi gibi görünerek güven tazelemeye çalışıyorlar. Piyasanın gerçek değerinin çok altında bir fiyatla satışa sunulan aracı gören başka bir alıcı, bu fırsatı kaçırmak istemiyor ve hemen iletişime geçiyor.

Bu dolandırıcılık yöntemi son zamanlarda Türkiye genelinde hızla yayılıyor. Dolandırıcılar, binlerce kişiyi mağdur ederek milyonlarca lira kazanç elde ediyorlar. Mağdurlar arasında genellikle güvenilir ve dürüst insanlar bulunuyor, çünkü sazan sarmalı o kadar ince bir oyun ki, kurbanlar dolandırıldıklarının farkına bile varmıyorlar.

Uzmanlar, ikinci el otomobil alım-satım işlemleri yaparken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyorlar. Herhangi bir aracın satışı veya alımı sırasında, işlemi güvence altına alacak adımların atılması önemlidir. Özellikle internet üzerinden yapılan işlemlerde, güvenilir kaynaklar ve aracılık hizmetleri kullanmak, dolandırıcılık riskini azaltabilir.

İkinci el otomobil piyasasında hızla yayılan sazan sarmalı dolandırıcılığı, mağdurların ciddi maddi kayıplara uğramasına neden oluyor. Herkesin dikkatli olması, bu tür dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yardımcı olabilir. İlanları yayınlayanlar ve alıcılar, işlem sırasında daha fazla özen göstermelidirler. Aksi takdirde, sazan sarmalının tuzağına düşmek kaçınılmaz olabilir.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde son zamanlarda hızla yayılan "Sazan Sarmalı" adı verilen dolandırıcılık yöntemi, araç alım satımında dikkatleri çekiyor. Dolandırıcılar, araç sahiplerini ve alıcılarını kandırmak için kurnazca hazırlanan bu planla yüzbinlerce liralık vurgunlar yapmaktalar.

"Sazan Sarmalı" olarak bilinen bu dolandırıcılık yöntemi, araçların gerçek sahiplerini ve potansiyel alıcıları bir araya getirerek işlem yapılmasını sağlıyor. İlk aşamada, dolandırıcılar aracın asıl sahibi ile aracı uygun bir fiyata almak isteyen kişiyi noter yakınında buluşturuyorlar. Bu noktada, dolandırıcı, aracı 950 bin lira karşılığında satın alacağını iddia ederek sahibi notere çağırıyor. Aynı şekilde, aracı 750 bin liraya satacağını söyleyerek diğer kişiyi de çağırıyor.

Dolandırıcılığın püf noktası ise iki tarafı da aracı almaya veya satmaya ikna etmek. Dolandırıcılar, "Ben komutanıma, müdürüme ya da bir başka yakınıma alıyorum ya da onun aracını satıyorum" gibi ifadelerle tarafları kandırıyorlar. Bu şekilde, aracı uygun fiyata aldığını düşünen kişi 750 bin lirayı dolandırıcının hesabına transfer ederken, alım satım işlemi hızla tamamlanıyor.

Bu hileli yöntemin daha da vahim bir boyutu var. Dolandırıcılar, gönderilen parayı IBAN üzerinden kripto para piyasalarına aktarıyorlar, bu da izlerin kaybolmasına neden oluyor. Son zamanlarda bu tür dolandırıcılık vakalarının arttığı göz önüne alındığında, yetkililer araç alım satımında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyorlar.

Dolandırıcılık Büro ekipleri, benzer bir olayın kurbanı olan A.B.'nin olayla ilgisinin olmadığını belirledi. Ancak bu tür dolandırıcılık vakalarını önlemek için halkın dikkatli olması ve güvenilir kaynaklar aracılığıyla işlem yapması gerekiyor. "Sazan Sarmalı" adı verilen bu yönteme karşı dikkatli olunması, maddi kayıpların önlenmesine yardımcı olabilir.

Türkiye genelinde artan bu dolandırıcılık olayları, güvenlik birimlerini daha etkin bir şekilde harekete geçirmeye teşvik ediyor. Araç alım satımında işlem yapmadan önce, ilgili noterlikle iletişime geçmek ve işlem detaylarını doğrulamak önemlidir. Dolandırıcılık vakalarından korunmanın en iyi yolu, şüpheli durumlarda hemen yetkililere başvurmaktır. Unutmayın, dikkatli olmak, finansal güvenliğinizi korumanın anahtarıdır.