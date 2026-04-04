Filenin Sultanları’nda Şok Gelişme: Vargas ve Zehra Birbirini Sildi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın sahadaki uyumlarıyla hayran bırakan iki dev ismi Melissa Vargas ve Zehra Güneş hakkında ortaya atılan iddialar spor camiasını sarstı. Hem milli takımda hem de özel hayatlarında ayrılmaz bir ikili olarak bilinen ikilinin sosyal medya hamleleri, "Aralarında kriz mi var?" sorusunu beraberinde getirdi.

Sosyal Medyada "Takibi Bırak" Hamlesi

Sıkı dostluklarıyla tanınan, tatillerde ve etkinliklerde her zaman yan yana görmeye alışık olduğumuz Vargas ve Güneş, birbirlerini Instagram’da takipten çıktı. Krizin fitilini ateşleyen ilk hamle Melissa Vargas’tan geldi. Vargas’ın Zehra Güneş’i listesinden çıkarmasının ardından, çok geçmeden Zehra Güneş de Vargas’ı takipten çıkararak karşılık verdi.

"Filenin Sultanları"nda Neler Oluyor?

Milli takımın kazandığı tarihi başarılarda büyük pay sahibi olan iki yıldız oyuncunun bu karşılıklı hamlesi, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. Takipçileri, "En yakın dostların arasına kara kedi mi girdi?" yorumları yaparken, her iki oyuncudan da konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Voleybol severler, sahadaki enerjileriyle takımı sırtlayan bu iki ismin arasındaki buzların eriyip erimeyeceğini merakla bekliyor.