Advert

Fiat o modelini 684.900 TL'ye satıyor: Mutlaka bu listeye göz atmalısınız

Fiat, otomotiv dünyasında tanınmış ve sevilen bir marka olarak, 2023 yılında da birçok farklı modeliyle müşterilerine ulaşıyor.

Fiat o modelini 684.900 TL'ye satıyor: Mutlaka bu listeye göz atmalısınız
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 08:38

Markanın 2023 yılına özgü fiyatları incelendiğinde, çeşitli özelliklere sahip araçların farklı fiyatlarla satışa sunulduğunu görmekteyiz. İşte Fiat'ın 2023 fiyatlarına dair önemli detaylar:

Fiat Doblo Cargo Standart 1.6 M.Jet 120HP E6D Final

Fiat Doblo Cargo Standart modeli, ticari araç kategorisinde tercih edilen modellerden biri olmaya devam ediyor. Bu araç, Euro 6.4 emisyon standartlarına uygun olarak üretilmiş ve birçok iş kolunda kullanım için ideal bir seçenek sunuyor. 120 beygir gücüne sahip olan bu model, tasarımı ve kullanışlılığıyla dikkat çekiyor. 2023 yılında bu aracın fiyatı, yaklaşık 684.900 TL civarında konumlanıyor.

Fiat Doblo Cargo Maxi Standart Dizel

Fiat'ın Doblo Cargo Maxi Standart Dizel modeli de iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun bir seçenek sunuyor. Geniş bagaj hacmi ve ekonomik yakıt tüketimiyle öne çıkan bu araç, Euro 6.4 emisyon standartlarına sahiptir. Bu modelin de 2023 fiyatı, yaklaşık 684.900 TL civarında yer almaktadır.

Fiat Araçlarının Öne Çıkan Özellikleri

Fiat araçları, sürücü güvenliği, konfor ve çevre dostu özelliklerle dikkat çeker. Euro 6.4 emisyon standartlarına uygun olan modeller, çevre dostu bir sürüş deneyimi sunar. Ayrıca ergonomik iç tasarımı, yolculukları daha keyifli hale getirir.

Fiat, 2023 yılında da müşterilerine farklı ihtiyaçlara hitap eden geniş bir araç yelpazesi sunuyor. Ticari araçlardan aile araçlarına kadar çeşitli modeller, farklı bütçelere uygun fiyatlarla sunulur. Fiat'ın Euro 6.4 emisyon standartlarına uygun araçları, çevre dostu sürüş deneyimi sunar ve güvenliğe önem verir.

Fiat araçlarının kampanyalı fiyatları da alıcıları cezbetmektedir. İhtiyaca uygun ödeme seçenekleri ve avantajlarla, Fiat araçlarına sahip olmak daha kolay hale gelir. Herhangi bir modelin fiyatını öğrenmek için en yakın Fiat bayisine başvurabilir veya resmi Fiat web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Fiat, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun bir araç sunma konusundaki uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınır ve 2023 yılında da bu geleneği sürdürmektedir.

Bu yazı, Fiat'ın 2023 fiyatları ve modelleri hakkında kapsamlı bir bilgi sunmaktadır. Her bir aracın teknik özellikleri ve fiyatları, müşterilerin hangi modele karar verirken bilinçli bir tercih yapmalarına yardımcı olur. Fiat, müşteri memnuniyetine büyük önem verir ve araçlarını güvenilir, konforlu ve çevre dostu

Benzer Haberler
Tek bir dilekçeyle trink maaş alın! Bir yastıkta kocayan 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Tek bir dilekçeyle trink maaş alın! Bir yastıkta kocayan 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik müjdesi!
PTT bugün 08.22'de duyurdu: Tüm emeklilere 70.000 TL ödenecek! Üstelik tek bir sms ile başvuru yapılıyor! PTT bugün 08.22'de duyurdu: Tüm emeklilere 70.000 TL ödenecek! Üstelik tek bir sms ile başvuru yapılıyor!
Emeklilere 12 maaş müjdesi sonrası vatandaşlar bayram etti! SGK'dan erken emeklilik ve fazla maaş alma hakkınızı alın Emeklilere 12 maaş müjdesi sonrası vatandaşlar bayram etti! SGK'dan erken emeklilik ve fazla maaş alma hakkınızı alın
Erken emeklilikte son şans! SGK 2 yıldan 6 yıla kadar erken emeklilik müjdesi verdi Erken emeklilikte son şans! SGK 2 yıldan 6 yıla kadar erken emeklilik müjdesi verdi
SGK sabah duyurdu! Milyonlarca emekli için çift maaş müjdesi verildi! 3 maaşa kadar destekte geldi SGK sabah duyurdu! Milyonlarca emekli için çift maaş müjdesi verildi! 3 maaşa kadar destekte geldi
4D taşeron için son dakika haberi: 100 bin taşeron işçi kadrolu statüye geçecek 4D taşeron için son dakika haberi: 100 bin taşeron işçi kadrolu statüye geçecek
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
  • 17-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
  • 17-10-2023 10:04

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!
  • 16-10-2023 09:55

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!

Gülben Ergen, Eyüp Sultan'a gitti! Başı örtülü poza gelen yoruma anlam veremedi
  • 12-10-2023 12:03

Gülben Ergen, Eyüp Sultan'a gitti! Başı örtülü poza gelen yoruma anlam veremedi

Zehra Güneş'in anne ve babasıyla pozları sosyal medyayı salladı
  • 12-10-2023 12:30

Zehra Güneş'in anne ve babasıyla pozları sosyal medyayı salladı