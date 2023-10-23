Fiat Egea'da indirimin dibine vuruldu! 38.000 TL düştü!

Bazı otomobil firmaları bu dönemde fiyatlarında artış yapmamayı tercih ederken, diğerleri ise indirim kampanyalarıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunmaktadır. Şimdi ise Fiat Egea için yapılan büyük bir indirim kampanyası gündeme gelmiştir.

Fiat Egea: Türkiye'nin En Çok Satılan Otomobili

Fiat Egea, Türkiye'de üretilen bir otomobil olması nedeniyle yerli üretimin avantajlarından yararlanmaktadır. Bu nedenle, Fiat Egea'nın fiyatları rekabetçi bir seviyede tutulabilmektedir. Türkiye'nin en çok satılan otomobili unvanını taşıyan Fiat Egea, uygun fiyatları ve kaliteli performansıyla dikkat çekmektedir.

Fiat firması, müşterilere daha cazip fiyatlarla sıfır kilometre Fiat Egea sahibi olma fırsatı sunabilmek için büyük bir adım atmıştır. Özellikle Easy donanımlı Fiat Egea, fiyat avantajıyla ön plana çıkmaktadır.

Fiat Egea Easy Modelinde İndirim

Fiat Egea'nın Easy donanımı, fiyat konusunda en cazip seçenek olarak dikkat çekmektedir. Bu donanımın başlangıç fiyatı 790.900 TL olarak belirlenmiştir. Ancak, firma bu fiyatın üzerine bir kampanya indirimi uygulamaktadır. Bu indirim sayesinde Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP modeli için fiyat 752.900 TL'ye düşmektedir. Kampanya indirimiyle birlikte bu modeldeki toplam indirim 38.000 TL'ye kadar çıkmaktadır. Bu da müşterilere ciddi bir fiyat avantajı sunmaktadır.

Diğer Fiat Egea Modellerindeki İndirimler

Fiat Egea Easy 1.3 M.Jet 95 HP modeli için fiyat ise 958.900 TL'den 916.900 TL'ye düşmektedir. Bir üst modeldeki Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP için fiyat ise 1.086.900 TL'den 1.038.900 TL'ye inmektedir. Elektrikli ve benzinli motor seçeneğine sahip olan Easy donanımlı Fiat Egea'nın fiyatı ise 1.180.900 TL yerine 1.170.900 TL olarak belirlenmiştir.

Bu indirim kampanyaları, Fiat Egea almayı düşünen müşteriler için büyük bir fırsat sunmaktadır. Hem ekonomik bir otomobil satın almak hem de kaliteli bir sürüş deneyimi yaşamak isteyenler için Fiat Egea, cazip bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.

Fiat Egea için yapılan bu büyük indirim kampanyaları, ay sonuna kadar geçerli olacaktır. Kasım ayı geldiğinde, yeni fiyatlar uygulanacaktır. Bu nedenle, otomobil almayı düşünenler için Ekim ayı sonu büyük bir fırsat sunmaktadır.

Sonuç olarak, Türkiye otomobil piyasasında Fiat Egea'nın sunduğu indirimler, müşteriler için büyük bir avantajdır. Yerli üretim olan bu otomobil, uygun fiyatlarla satın alınabilirken, aynı zamanda kaliteli bir sürüş deneyimi sunmaktadır. Bu fırsatı kaçırmamak adına, otomobil almayı düşünenlerin Ekim ayı sonuna kadar harekete geçmeleri önerilmektedir. Fiat Egea, uygun fiyatları ve indirim kampanyalarıyla Türkiye otomobil pazarında önemli bir konuma sahiptir.