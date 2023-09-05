Fiat Egea'da Eylül kampanyası mest etti! Egea Sedan Easy'da 39.000 TL indirim! İşte Egea Sedan güncel fiyatları

Otomobil fiyatlarına gelen peş peşe zamlar, tüketicileri endişelendiriyor. Ancak, Fiat tarafından yapılan bir duyuru sürücüleri sevindirecek nitelikte. Eylül ayı geldiğinde, Fiat Egea Sedan'ın fiyatlarında değişiklik olmayacağı açıklandı. İşte Egea Sedan'ın güncel fiyatları:

Fiat Egea Sedan, 1.4 litrelik benzinli motoruyla 95 beygir gücünde bir otomobil sunuyor. Bu motor, manuel şanzımanla bir araya geldiğinde düşük yakıt tüketimiyle öne çıkıyor. Fiat'ın resmi internet sitesinde, Egea Sedan Easy, Egea Sedan Urban ve Egea Sedan Lounge modelleri bulunuyor. Ayrıca, Egea Sedan'ın 100 kilometrede yaklaşık 6.4 litre yakıt tükettiği bilgisi de paylaşıldı.

İşte Egea Sedan'ın 5 Eylül 2023 tarihli güncel fiyat listesi:

Egea Sedan Easy:

1.4 Fire 95 HP: Satış fiyatı 767.900 TL, Kampanyalı satış fiyatı 729.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP: Satış fiyatı 935.900 TL, Kampanyalı satış fiyatı 893.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT: Satış fiyatı 1.051.900 TL, Kampanyalı satış fiyatı 1.003.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: Satış fiyatı 1.154.900 TL, Kampanyalı satış fiyatı 1.144.900 TL

Egea Sedan Lounge:

1.4 Fire 95 HP: Satış fiyatı 839.900 TL, Kampanyalı satış fiyatı 829.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP: Satış fiyatı 1.003.900 TL, Kampanyalı satış fiyatı 993.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT: Satış fiyatı 1.132.900 TL, Kampanyalı satış fiyatı 1.122.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: Satış fiyatı 1.244.900 TL, Kampanyalı satış fiyatı 1.234.900 TL

Eylül ayı itibarıyla Fiat Egea Sedan fiyatlarında değişiklik olmamış görünüyor. Bu haber, yeni bir otomobil arayışında olan tüketiciler için olumlu bir gelişme olarak karşılanabilir. Fiat, fiyatları güncellememek suretiyle müşterilere bir nevi fiyat sabitliği sağlamış oldu. Otomobil almayı düşünenler için bu fiyatlar, güncel ve makul seçenekler sunuyor.