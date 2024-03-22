Fiat Egea Sedan fiyatı 518.300 TL'ye düştü! Mart ayında almanız gerekiyor!

Fiat Egea Sedan fiyatı 518.300 TL'ye düştü! Mart ayında almanız gerekiyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-03-2024 09:01

Sıfır kilometre otomobil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, vatandaşları zorlayan bir durumla karşı karşıyayız. Ancak, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, engelli vatandaşlar ve aileleri için büyük bir avantaj sunuyor, özellikle de popüler modellerden biri olan Fiat Egea Sedan gibi araçlar için.

2024 model Fiat Egea Sedan'ın güncel fiyatı 939.900 TL. Ancak, ÖTV muafiyeti hakkına sahip olanlar için bu fiyat oldukça farklı bir şekilde değerlendiriliyor. ÖTV maliyeti düşüldüğünde, ÖTV'siz Fiat Egea Sedan fiyatı 518.300 TL'ye kadar geriliyor.

ÖTV muafiyeti, belirli şartlara sahip olan kişilere tanınıyor. Bunlar arasında %90 ve üzeri engeli olan vatandaşlar, engelli vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu anne ve babaları, eşi veya kardeşleri bulunuyor. Ancak, ÖTV muafiyetiyle satın alınacak aracın ÖTV dahil fiyatının 1.591.200 TL'yi geçmemesi ve aracın 5 yıl boyunca satılamaması gibi şartlar da bulunuyor.

Fiat Egea Sedan, ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre otomobil satın almak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Bu model, uygun fiyatı ve geniş iç hacmiyle engelli vatandaşların ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliklere sahip.

Bu avantajlı durum, engelli bireylerin ve ailelerinin günlük yaşamlarını daha kolay hale getiriyor. ÖTV muafiyeti, sadece ekonomik açıdan bir avantaj sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda engelli bireylerin daha bağımsız bir yaşam sürmelerine de olanak tanıyor.

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