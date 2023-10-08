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Fiat Egea parasına otomatik Honda City fiyat listesi

Honda'nın popüler sedan modelleri City ve Civic, yeni fiyatları ve özellikleriyle tüketicinin karşısına çıkıyor. Uygun fiyatları, estetik tasarımları ve fonksiyonel özellikleriyle bu iki model, Türkiye otomobil pazarında iddialı bir yer ediniyor.

Fiat Egea parasına otomatik Honda City fiyat listesi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-10-2023 12:05

Honda City: Egea Fiyat Aralığında Otomatik Bir Seçenek. B Sedan kategorisindeki araçlar, kullanıcılara geniş bagaj ve ferah iç mekan sunarak ilgi çekmeye devam ediyor. Kalite anlamında bazen sadeleşse de, fiyat performans oranı bu araçları cazip kılıyor. Bu kategorinin dikkat çeken modellerinden biri de Honda City.

2019 yılında 219.000 TL'den Türkiye pazarına giriş yapan Honda City'nin fiyatı günümüzde 976.000 TL seviyelerine çıkmış durumda. Ancak bu fiyat, piyasa şartlarına göre oldukça rekabetçi. Temel modelde bile bulunan tam otomatik şanzıman, özellikle yoğun trafikli şehirlerde kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde bu araçla trafikte rahatlıkla seyahat edebilirsiniz.

  • 1.5L VTEC Benzin Otomatik Elegance - Fiyatı: 976.000 TL
  • 1.5L VTEC Benzin Otomatik Executive - Fiyatı: 1.004.000 TL

Honda Civic: Estetik ve Fonksiyonelliği Bir Arada Sunuyor. Honda Civic, modern tasarımı ve geniş donanım seçenekleriyle otomobil severlerin ilgisini çekiyor. Türkiye pazarına özel olarak tasarlanan bu model, estetik ve fonksiyonelliği mükemmel bir şekilde birleştiriyor.

Türkiye pazarında dört farklı versiyonla karşımıza çıkan Civic, tam otomatik şanzıman opsiyonuyla bir adım öne çıkıyor. Rakipleri arasında yer alan Renault Megane ve Toyota Corolla'nın aksine, Civic tüm versiyonlarda otomatik şanzımanla sunuluyor. Bunun yanı sıra, Civic'in geniş iç mekanı, üstün güvenlik özellikleri ve yakıt ekonomisiyle de dikkatleri üzerine çektiğini söylemek mümkün.

Zarif İç Mekan Tasarımı

Honda Civic, şık ve konforlu iç mekânıyla sürücüsüne ve yolcularına mükemmel bir deneyim sunuyor. Ayrıca, kullanılan kaliteli malzemeler ve ergonomik koltuklar sayesinde uzun yolculuklar bile oldukça rahat geçiyor.

Gelişmiş Güvenlik Özellikleri

Honda Civic, çeşitli sürücü destek sistemleriyle birlikte geliyor. Çarpışma önleme sistemi, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı gibi özellikler, hem sürücünün hem de yolcuların güvenliğini en üst seviyede tutmayı amaçlıyor.

  • 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance - Fiyatı: 1.573.000 TL
  • 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ - Fiyatı: 1.704.000 TL
  • 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance - Fiyatı: 1.573.000 TL
  • 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ - Fiyatı: 1.704.000 TL
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