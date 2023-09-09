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Fiat Egea Cross fiyatları ters köşe yaptı! Alma da yanında yat! Bu fiyata kaçmaz!

Fiat Egea Cross modeli için başlatılan bu büyük indirim kampanyası, otomobil almayı düşünenler için önemli bir fırsat sunuyor. Fiat'ın yerli üretim avantajını ve kampanyalı fiyatlarıyla Egea Cross, otomobilseverlere cazip bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Kampanya detayları ve güncel fiyatlar için Fiat bayilerine başvurabilirsiniz.

Fiat Egea Cross fiyatları ters köşe yaptı! Alma da yanında yat! Bu fiyata kaçmaz!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-09-2023 14:06

Alma da yanında yat! Bu fiyata kaçmaz! Fiat Egea Cross fiyatları ters köşe yaptı-  Türkiye'de otomobil fiyatlarının yükselmesi, birçok kişinin araç alımı konusunda zorlu bir süreç yaşamasına neden oluyor. Otomobil üreticileri, müşterilere uygun fiyatlar sunmak için farklı kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Son olarak Fiat, Egea Cross modeli için büyük bir indirim kampanyası başlattı.

Fiat Egea Cross, Otomobil Piyasasında Benzersiz Bir Yere Sahip

Otomobil piyasasında yapılan incelemelerde, Fiat Egea Cross modeline dair olumlu ifadelerle karşılaşmak mümkün. Egea Cross, hem cross hem de SUV kategorisinde değerlendiriliyor ve her iki kategoride de beklentileri karşılayan bir araç olarak öne çıkıyor. Bu benzersiz özellikler, satış rakamlarına ve taleplere de olumlu yansıyor.

Fiat Egea Cross İçin Özel Kampanya!

Fiat, Egea Cross modelini satın almayı düşünenler için özel bir kampanya başlattı. Firma, yerli üretimin getirdiği fiyat avantajlarını sonuna kadar kullanıyor ve müşterilere ciddi indirim fırsatları sunuyor.

Fiat Egea Cross'un Urban donanımı için fiyatlar 852.900 TL'den başlıyor ve 1.240.900 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu donanım seçeneklerinde Fiat, kampanyalı fiyat indirimleri uyguluyor.

Örnek olarak, Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Urban modeli 852.900 TL'den satılırken, 10.000 TL'lik bir indirim kampanyasıyla 842.900 TL'ye sunuluyor.

Fiat Egea Cross 1.3 M.Jet 95 HP Urban modelinin fiyatı ise 1.034.900 TL olarak belirlendi. Kampanya indirimiyle bu aracın fiyatı 47.000 TL indirimle 987.900 TL'ye düşüyor.

Fiat Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban modeli için açıklanan fiyat ise 1.162.900 TL iken 54.000 TL'lik bir indirimle 1.108.900 TL'ye çekiliyor.

Fiat Egea Cross'un Urban donanımının hibrit versiyonu ise 1.240.900 TL'den başlıyor ve 10.000 TL indirimle 1.230.900 TL'ye düşüyor.

 

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