Fiat E-Doblo Fiyat ve Özellikleri Nedir? Elektrikli Araçlarda Dayıların Yeni Tercihi Olacak!

Fiat'ın E-Doblo modeli, özellikle de Doblocular için kaçınılmaz bir fırsat. Yeni modelin özelliklerine değindik.

Fiat E-Doblo Fiyat ve Özellikleri Nedir? Elektrikli Araçlarda Dayıların Yeni Tercihi Olacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-12-2023 08:00

Elektrikli araçlara bir yenisi daha eklendi. Ülkemizde satılan araçlar arasında belki de farklı kesimlere hitap edebilecek bir model ile karşınızdayız. Fiat Professional, ticari araç segmentinde elektrikli mobilite alanında öncü bir adım atarak E-Doblo ve E-Scudo modellerini Türkiye pazarına sundu. Bu yenilikçi modeller, hem ticari hem de ailevi ihtiyaçlar için ideal seçenekler olarak öne çıkıyor.

Fiat E-Doblo Özellikleri 

Fiat'ın sevilen ticari modeli Doblo, şimdi tamamen elektrikli versiyonlarıyla piyasaya çıkıyor. İki farklı gövde tipi sunan E-Doblo, 100 kW gücündeki elektrik motoru ve 50 kWh batarya kapasitesi ile sınıfının lideri konumunu koruyor. Elektrikli Doblo, karma kullanımda 280 km'yi aşan bir sürüş menzili sunuyor. Maxi modellerdeki 7 kişilik oturma kapasitesi ve Cargo Maxi'nin 4 metreküp hacmi, yük taşımacılığı için ideal bir çözüm sunuyor.

Performansı Beklentileri Karşılıyor

Orta ticari segmentin yeni üyesi E-Scudo, 75 kWh kapasiteli bataryası ve 100 kW güç üreten motoruyla dikkat çekiyor. 260 Nm tork ile donatılan bu model, şehir içinde 420 km'ye kadar uzanan bir menzil sunuyor. E-Scudo'nun bataryası, hızlı şarj özelliği sayesinde yaklaşık 45 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, elektrikli araçların markanın sürdürülebilirlik hedeflerine ve gelecek vizyonuna önemli katkılarda bulunacağını vurguluyor. Fiat, elektrikli taşımacılık alanında öncü olma yolunda, çevre dostu ve yenilikçi teknolojilerle sektördeki yerini güçlendiriyor. Fiat Professional'ın E-Doblo ve E-Scudo modelleri, Türkiye pazarında sürücülerin beğenisine sunulurken, ticari araç segmentindeki çıtayı daha da yükseltiyor. Bu elektrikli modeller, hem performans hem de çevresel etki açısından önemli birer alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

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