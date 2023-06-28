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Fiat çıldırdı! Doblo modellerinin fiyatları dip yaptı! İşte güncel Fiat doblo fiyatları ve opsiyon fiyat listesi!

Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu koşullar, özellikle araba fiyatlarına yansımış durumdadır. Araç almayı düşünenler için Fiat, ilk tercih edilen markalar arasında yer alır.

Fiat çıldırdı! Doblo modellerinin fiyatları dip yaptı! İşte güncel Fiat doblo fiyatları ve opsiyon fiyat listesi!
Yayın Tarihi : 2023-06-28 20:33

İşte güncel Fiat doblo fiyatları ve opsiyon fiyat listesi! Fiat çıldırdı! Doblo modellerinin fiyatları dip yaptı-  Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu koşullar, özellikle araba fiyatlarına yansımış durumdadır. Sadece sıfır araçlar değil, ikinci el araçların fiyatları da her geçen gün artmaktadır. Ancak bazı markalar, fiyatlarını mümkün olduğunca uygun tutarak insanlara erişilebilir araçlar sunmaktadır. Bu markalardan biri de köklü bir firma olan ve ülkemizde geniş bir takipçi kitlesi bulunan Fiat'tır.

Araç almayı düşünenler için Fiat, ilk tercih edilen markalar arasında yer almaktadır. Günlük kullanım için araç arayanlar, Egea, Linea, 500 L gibi modellere ilgi gösterirken, ticari araç ihtiyacı olanlar Doblo modellerine yönelmektedir. Eğer ticari bir araç arıyorsanız, fiyatları oldukça düşen Doblo modellerini bu dönemde kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Doblo Paketleri Birçok Alıcıyı Memnun Ediyor. Doblo modeli hafif bir ticari araç olarak değerlendirilse de geniş aileler için de oldukça uygun bir seçenektir. Özellikle geniş bagaj hacmine ihtiyaç duyan aileler için bu modeli öneririz. Kişisel kullanım için tercih edenler, Easy ve Safeline modellerine göz atabilirken, ticari amaçlarla kullanmak isteyenlerse Easy, Safeline, Premio Plus ve Trekking modellerine yönelebilirler.

Doblo, güçlü bir motora sahip olmasıyla beraber yakıt konusunda da oldukça tasarruflu bir araçtır. Günümüzde araç alıcıları, multimedya ve güvenlik özelliklerine de önem vermektedir. Doblo, günümüz teknolojisiyle donatılmış olarak kullanıcılara sunulmaktadır. İçerisinde dokunmatik ekran, park sensörü, geri dönüş kamerası gibi özellikler bulunmaktadır.

Doblo modeli ÖTV olmazsa fiyat listesi:

2023 Fiat Doblo EASY 11.6 M.Jet 120Hp: 425.400 TL
2023 Fiat Doblo SAFELINE 1.6 M.Jet 120Hp: 444.600 TL
2023 Fiat Doblo Premio Plus (Black) 1.6 M.Jet 120Hp: 467.200 TL
2023 Fiat Doblo Trekking 1.6 M.Jet 120Hp: 475.900 TL
2023 Fiat Doblo EASY MAXI 1.6 M.Jet 120Hp: 433.300 TL
2023 Fiat Doblo SAFELINE MAXI 1.6 M.Jet 120Hp: 452.400 TL
2023 Fiat Doblo Premio Plus Maxi (Black) 1.6 M.Jet 120Hp: 475.000 TL

 

 

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