Felaket yaklaşıyor! Selçuk Geçer yıl sonu dolar kuru tahminini değiştirdi! Dolar mı Euro mu?

Haberimizde yer alan görüşler Selçuk Geçer'in şahsi değerlendirmeleri olup, yatırım tavsiyesi içermemektedir. Lütfen özel yatırım şirketleri tarafından verilen resmi tavsiyelere göre hareket ediniz. Selçuk Geçer'in geçmişteki doğru öngörülerine rağmen, bu analizlerin her zaman doğru olmayabileceği unutulmamalıdır.

Dolar mı Euro mu? Hangi Yatırım Aracı Daha İyi?

Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik dengesinin borçlanma ve borç ödeme dönemlerinde, dolar kurunda özel piyasa etkileşimleri gözlemlenmektedir. Ancak, bu tür düşüşler genellikle geçicidir.

Hem dolar hem de euro, küresel siyasi durumdan etkilenir. Örneğin, uluslararası bir savaş durumunda, her iki para birimi de değer kazanabilir. Ancak, Amerikan Doları daha büyük askeri yatırımlara sahip olduğundan, savaş dönemlerinde daha güçlü bir değer kazanma eğilimi gösterebilir.

Kısa Vadeli Alım Satımlar ve Komisyonlar

Kısa vadeli alım satım işlemleri yapılırken, işlem komisyonlarının yatırımcının küçük yatırımını azaltabileceği unutulmamalıdır. Günde iki alım satım yapılması, aylık olarak elli civarında komisyon ödemesi gerektiği anlamına gelir.

Selçuk Geçer'in Yıl Sonu Dolar Kuru Tahmini Değişti!

Selçuk Geçer, tarım üretici fiyatlarının yükseldiğini ve gıda fiyatlarının düşmesini beklemediklerini ifade etmiştir. Bu yüksek enflasyon döneminde, doların sabit kalması beklenemez. Dolar kuru üzerindeki baskı bir süre devam edebilir, ancak sürekli olarak baskı uygulamak zor olacaktır. Geçer, son bir yılda dolar kurunun adım adım arttığını ve bu eğilimin devam edeceğini belirtmiştir.

Eğer yıl sonuna kadar büyük bir kırılma yaşanmazsa, Geçer'e göre dolar kuru büyük olasılıkla 30 TL ile 36 TL arasında bir seviyede kapanabilir. Ancak, beklenmedik bir kırılma yaşanırsa, kurun 40 TL ile 42 TL seviyelerine çıkabileceğini ifade etmiştir.