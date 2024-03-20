FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Faiz beklentisi nasıl? Küresel finans piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayı faiz kararıyla yeniden odağa yerleşiyor. Fed'in politika belirlemesi ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları, küresel risk iştahını etkileyen kritik bir faktör haline gelmiştir. Bu yazıda, Fed'in faiz kararına dair beklentiler ve piyasalardaki riskler incelenecek, ayrıca Fed'in politika yönelimine ilişkin önemli ipuçları ele alınacaktır.

Fed'in faiz kararı toplantısının 20 Mart 2024 Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanması bekleniyor. Piyasalarda, Fed'in politika faizini sabit bırakacağına dair kesin bir öngörü hakimken, politika metninde ve Powell'ın açıklamalarında piyasaları etkileyecek sinyaller aranıyor. Son dönemdeki makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini artırdığı göz önünde bulundurulduğunda, Fed'in bu verileri nasıl değerlendireceği merak konusu. Özellikle, Fed'in yayımlayacağı "nokta grafiği" ve ekonomiye ilişkin tahminleri, politika yönelimi hakkında önemli ipuçları verebilir.

Analizciler, Powell'ın açıklamalarındaki satır aralarını da yakından takip ediyor. Powell'ın, ilk faiz indirimine ilişkin beklentiler ve zamanlama konusundaki ifadeleri, piyasalarda önemli bir etkiye sahip olabilir. Bununla birlikte, Fed'in politika belirlemesi sadece ABD ekonomisini değil, aynı zamanda küresel finans piyasalarını da etkiliyor. Dolayısıyla, Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları, küresel piyasalardaki genel risk iştahını da belirleyici bir rol oynuyor.