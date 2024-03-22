Faturalarını Öde, Kazancını Kap! QNB Finansbank'tan Dev Kampanya

Fatura ödemeleri, her evin vazgeçilmezi haline geldi. Elektrik, su, doğalgaz gibi temel ihtiyaçların yanı sıra birçok abonelik ve hizmet için düzenli ödemeler yapmak zorundayız. Ancak, QNB Finansbank'ın başlattığı dev kampanya ile bu fatura ödemeleri artık kazanca dönüşüyor. Detaylar haberimizde!

QNB Finansbank, müşterilerine yepyeni bir fırsat sunuyor. 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında QNB Mobil üzerinden banka müşterisi olan ve vadesiz hesap ya da CardFinans ve QNB First logolu kredi kartıyla otomatik fatura ödeme talimatı veren herkes, harika bir kazanç elde ediyor. Kampanyaya dahil olanlar, her yeni otomatik fatura ödeme talimatı başına tam 250 TL'lik ParaPuan kazanıyorlar. Ve bu da toplamda 750 TL'ye varan bir kazanç demek!

Bu muhteşem kampanyadan yararlanmak için tek yapmanız gereken, 1-31 Mart tarihleri arasında QNB Mobil üzerinden müşteri olmak ve vadesiz hesabınız veya CardFinans ve QNB First logolu kredi kartınız ile otomatik fatura ödeme talimatı vermek. Ardından, kazandığınız ParaPuan'lar ile birbirinden harika alışverişler yapabilirsiniz.

Ancak unutmayın, kazandığınız ParaPuan'ları kullanmak için 25 günlük bir süreniz var. Bu süre içinde kullanılmayan ParaPuan'lar geri alınacak. Bu nedenle, kazandığınız fırsatları kaçırmamak için harekete geçmekte fayda var!

QNB Finansbank'ın başlattığı bu dev kampanya, fatura ödemelerini bir kazanca dönüştürerek müşterilerine büyük bir avantaj sağlıyor. 1-31 Mart tarihleri arasında QNB Mobil üzerinden banka müşterisi olan ve otomatik fatura ödeme talimatı veren herkes, 750 TL'ye varan ParaPuan kazanma şansını yakalıyor. Bu fırsatı kaçırmamak ve kazancınızı artırmak için hemen harekete geçin!