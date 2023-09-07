Faturada isim soyisim yazanlara mest eden haber! 23 gün içinde 150 TL para iadesi alabilirsiniz!

23 gün içinde 150 TL para iadesi alabilirsiniz! Faturada isim soyisim yazanlara mest eden haber- Artan faturaların vatandaşları zorladığı bu dönemde, Akbank tarafından sunulan kredi kartı ile fatura ödeme kampanyası ile 150 TL'ye kadar para iadesi yapılacak. Hem bütçenizi rahatlatacak hem de tasarruf etmenize yardımcı olacak bu fırsatı kaçırmamak için hemen detaylara göz atalım!

Akbank Kredi Kartı İle Fatura Ödeyenler İçin Müjde!

Akbank, müşterilerine sağladığı avantajlarla finansal konularda her zaman destek olmayı hedefler. Bu kez de elektrik, su, doğalgaz, internet, ve cep telefonu faturası ödeyenlere yönelik özel bir kampanya ile karşımızda. Kampanya kapsamında, Akbank Axess, Axess Öğrenci ve Free asıl kartları üzerinden kredi kartı ile fatura ödeyen herkese toplamda 150 TL'ye kadar para iadesi sunuluyor.

Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Bu fırsattan yararlanmak oldukça basit. Kampanya 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacak, bu nedenle hemen harekete geçmelisiniz. İşte adımlar:

Otomatik Ödeme Talimatı Verin: Akbank Axess, Axess Öğrenci ve Free asıl kartınızı kullanarak, 30 Eylül tarihine kadar otomatik ödeme talimatı verin.

Chip-Para Kazanın: Yeni verdiğiniz her otomatik fatura talimatı için kazanç elde edersiniz. İşte kazançlarınız:

1 veya 2 yeni fatura için 25 TL chip-para.

3 veya 4 yeni fatura için 75 TL chip-para.

5 veya daha fazla yeni fatura için tam 150 TL chip-para!

Kazancınız Ne Zaman Hesabınıza Yatırılacak?

Kampanyadan yararlananlar, kazandıkları chip-paralarını 2 Ekim 2023 tarihinde hesaplarına yatırılacak. Bu kazançlarla daha fazla tasarruf yapabilir ve bütçenizi dengeleyebilirsiniz.

Kredi Kartı Zorunluluğu Var mı?

Evet, kampanyadan yararlanmak için otomatik ödeme talimatını kredi kartınız üzerinden vermeniz gerekiyor. Hesap kartları ile yapılan otomatik ödeme talimatları kampanya kapsamında değerlendirilmez.