Fatih Ürek’ten Üzücü Haber: Beyin Sapında Hasar İddiası Korkuttu!

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle sevenlerini derinden endişelendirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan sanatçı, hemen yoğun bakım ünitesine alındı. 59 yaşındaki Ürek’in sağlık durumuna dair gelişmeler yakından takip edilirken, maalesef yeni bir endişe verici iddia ortaya çıktı. Doktorlar, ilk açıklamalarında durumunun stabil olduğunu belirtse de, süreç ciddiyetini koruyor.

Kalp Krizi ve Oksijensiz Kalma Riski

Fatih Ürek, evinde aniden fenalaştıktan sonra kalbi durdu. Sağlık ekipleri, yaklaşık 20 dakika süren kalp masajı (CPR) ile Ürek’i hayata geri döndürdü. Hastane yetkilileri, anjiyoplasti işlemiyle tıkanan damarı açtıklarını duyurdu. Doktorlar, kalp krizi sonrası ilk 48 saatin hayati risk taşıdığını vurgulamıştı. Bu süreçte, kalbin uzun süre durması beyin sağlığı açısından büyük risk oluşturdu.

Beyin Sapında Hasar Tespiti Korkuttu

Yoğun bakımda tutulan ve entübe edilen Fatih Ürek hakkında ortaya atılan yeni iddia, sevenlerini şoka uğrattı. Milliyet'in haberine göre, Ünlü sanatçının beyin sapında hasar oluştuğu öne sürüldü. Kalbi durduğu o kritik dakikalarda beynine yeterli oksijen gitmemesi, bu hasarın ana nedeni olarak gösteriliyor. Hekimler, Ürek’i uyandırdıklarında maalesef vücudunda kalıcı bir hasar meydana gelebileceği riskine dikkat çektiler.



Tedavi Süreci Titizlikle Devam Ediyor

Fatih Ürek’in tedavisi şu anda hastane ekibinin sıkı kontrolü altında yoğun bakımda devam ediyor. Menajeri yaptığı açıklamada, sanatçının durumunun stabil olduğunu ancak ciddiyetini koruduğunu belirtti. Doktorlar, klinik durum tam olarak stabilizasyon kazanana kadar Fatih Ürek’i gözlem altında tutacaklarını ifade ettiler. Sanat camiası ve hayranları, ünlü ismin bir an önce sağlığına kavuşması için dualarla destek vermeye devam ediyor.