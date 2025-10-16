Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Nasıl? Menajeri Son Durumu Açıkladı

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçtiğimiz gün evinde kalp krizi geçirdi. Kalbi duran sanatçı, doktorların hızlı müdahalesiyle yeniden hayata döndü. Ünlü sanatçının entübe edildiği yönündeki haberler sosyal medyada gündem olurken, menajerinden durumuyla ilgili net bir açıklama geldi.

Kalbi Duran Sanatçı Yeniden Hayata Döndü

Evinde rahatsızlanan Fatih Ürek, kalbinin durması üzerine acilen hastaneye kaldırıldı. Hızlı müdahaleyle kalp ritmi yeniden sağlanan sanatçı, yoğun bakıma alındı. Kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanından geçmiş olsun mesajları yağdı. Ancak bazı basın organlarında çıkan “Fatih Ürek entübe edildi” iddiaları sevenlerini endişelendirdi.

Menajeri Mert Siliv’den Açıklama Geldi

Sanatçının menajeri Mert Siliv, çıkan haberlerin ardından bir açıklama yaparak iddialara yanıt verdi. Siliv, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sanatçım Fatih Ürek, dün evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedavi altına alınmıştır. Bugün de hastanedeki takipleri devam etmektedir, durumunda akut bir değişiklik yoktur. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.”

Sevenlerinden Destek Mesajları Yağdı

Haberi duyan sanatçı dostları ve hayranları, sosyal medya üzerinden ‘Geçmiş olsun Fatih Ürek’ mesajları paylaştı. Ünlü isimlerin moral dilekleri kısa sürede gündem olurken, sevenleri sanatçının bir an önce sağlığına kavuşması için dualar etmeye devam ediyor.