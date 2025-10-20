Fatih Ürek’in Menajerinden Zayıflama İğnesi Açıklaması: “Yalan Haber Değil, Dua İstiyoruz”

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçtiğimiz hafta evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. 59 yaşındaki sanatçının entübe edilerek uyutulduğu ve tedavisinin sürdüğü açıklandı. Ürek’in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama bu kez menajeri Mert Siliv’den geldi.

“Zayıflama İğnesi İddiası Gerçeği Yansıtmıyor”

Son günlerde sosyal medyada dolaşan “zayıflama iğnesi kalbini durdurdu” iddiası gündeme oturdu. Ancak Fatih Ürek’in menajeri, bu haberleri kesin bir dille yalanladı. Mert Siliv, sanatçının sağlık durumuna dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Değerli sanatçımız Fatih Ürek hakkında son günlerde dolaşan iddialar asılsız ve yalan haberlerden ibarettir. Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır.”

Siliv, açıklamasının devamında, “Fatih Ürek’in sağlık durumu stabil olmakla birlikte ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakımdaki tedavi süreci uzman ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Biz yalan haber değil, dua istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Doktorlardan Umutlu Bekleyiş

Sanatçının doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Fatih Ürek’in kalp krizinin ardından 20 dakika boyunca kalp masajı yapıldığını belirtmişti. Yazıcıoğlu, damar tıkanıklığının giderildiğini, ancak beynin oksijensiz kalma ihtimaline karşı Ürek’in halen uyutulduğunu söylemişti.

“Şu anda kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok. Ancak beynin fonksiyonlarının yerine gelmesini sabırla bekliyoruz.”

Sevenleri Dualarını Eksik Etmiyor

Ünlü sanatçının hayranları ve yakın dostları, sosyal medya üzerinden “Dualarımız Fatih Ürek için” mesajları paylaşıyor. Ürek’in dostları, sanatçının güçlü yapısına güvenerek en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyor.