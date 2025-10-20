Fatih Ürek Günlerdir Uyutuluyor! Yakın Dostu Son Durumu Açıkladı

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçtiğimiz hafta evinde kalp krizi geçirdi. 59 yaşındaki sanatçı, hastaneye entübe şekilde kaldırıldı ve günlerdir uyutularak tedavi ediliyor. Ürek’in sağlık durumuna ilişkin son açıklama, yakın dostu İzzet Çapa’dan geldi.

Fatih Ürek’in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, sanatçının hastaneye geldiğinde kalbinin durmuş olduğunu belirtti. Doktor, yapılan 20 dakikalık kalp masajı sonrası hastanın yeniden hayata döndürüldüğünü açıkladı.

Yazıcıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Evde fenalaşmış. 112 geldikten sonra kalbi durmuş. Kalp masajı 20 dakika sürmüş. Hastaneye geldiğinde entübe durumdaydı. Damarını açtık, şu an kalp ritmi stabil. Ancak beynin oksijensiz kalma süresiyle ilgili şüphelerimiz var. Şu anda uyutuyoruz.”

Doktor, felç riskine dair sorulara da yanıt vererek, “Beyin fonksiyonlarının normale dönüp dönmeyeceğini sabırla bekliyoruz” dedi.

Bu süreçte sosyal medyada “zayıflama iğnesi kalbini durdurdu” iddiaları gündeme geldi. Ancak İzzet Çapa, bu söylentileri kesin bir dille yalanladı. Ürek’in tedavi gördüğü hastaneden çıkar çıkmaz açıklama yapan Çapa, takipçilerine şu sözlerle seslendi:

"Az önce Fatih'in tedavi gördüğü hastaneden çıktım… Sevenlerinin, dostlarının, ailesinin kalbi aynı kapının önünde atıyor… Herkesin tek dileği, o ışıl ışıl gülümsemesini yeniden görmek."

"Lütfen sosyal medyada dolaşan hiçbir habere inanmayın… Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hâlâ 72 saatlik o kritik bekleme sürecinde.Kalbi güçlü… Kalbi her zamanki gibi dirayetli. O 20 dakikalık zaman diliminde yaşanan şeyin beyinde bırakacağı olası etki inceleniyor, o kadar. 72 saat dolmadan hiçbir kesin yargıya varılamaz…"

"Ayrıca bazı yerlerde geçen 'zayıflama iğnesi' iddiası tamamen asılsızdır. Yok öyle bir durum… Hastanenin telefonları susmuyor, herkes merakta, herkes endişeli… Ama ne olur yanlış bilgilere değil, sevgiye tutunalım"