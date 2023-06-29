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Faizsiz kredi fırsatı müjdesi geldi! Bayram sonrası mobil uygulamayı indirenlerin hemen hesaplarına aktarılacak

Akbank mobil uygulamasını indiren vatandaşlar, görüntülü görüşme sonrasında anında müşteri olma imkanına sahiptir.

Faizsiz kredi fırsatı müjdesi geldi! Bayram sonrası mobil uygulamayı indirenlerin hemen hesaplarına aktarılacak
Yayın Tarihi : 2023-06-29 12:15

Bayram sonrası mobil uygulamayı indirenlerin hemen hesaplarına aktarılacak! Faizsiz kredi fırsatı müjdesi geldi- Bayram sonrasında vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için faizsiz nakit imkanı sunan bankalara ilgi gösteriyor. Akbank'ın sunduğu kampanya ise müşterilere en yüksek nakit desteğini sağlayarak öne çıkıyor. Bu fırsat, yeni müşteriler için geçerli olup, 6 aya varan vade seçenekleriyle sunulmaktadır. Vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden hızlı bir şekilde müşteri olarak faizsiz nakit avansını hesaplarına aktarabilmektedir. Başvurular anında onaylanmakta ve kredi başvurusu yapıldığında ise faizsiz nakit avans imkanı sunulmaktadır.

Faizsiz kredi fırsatı müjdesi geldi! Bayram sonrası mobil uygulamayı indirenlerin hemen hesaplarına aktarılacak1

Mobil Uygulama İle Hemen Başvurun!

Akbank mobil uygulamasını indiren vatandaşlar, görüntülü görüşme sonrasında anında müşteri olma imkanına sahiptir. Kredi kartı talep edilmesi halinde başvurular anında onaylanmakta ve kredi kartı üzerinden 15.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans çekilebilmektedir.

Bu Akbank fırsatı sayesinde vatandaşlar bayram öncesindeki birçok harcamayı karşılayabilmektedir. 6 aya kadar sunulan vade seçeneği ile 15.000 TL'lik faizsiz nakit avans aylık 2.500 TL olarak ödenebilmektedir. Kampanyadan yararlanabilmek için kredi notunuzun belirli bir seviyede olması ve kredi kartı limitinizin 15.000 TL veya üzerinde olması gerekmektedir.

Birçok Farklı Avantajla Birlikte!

Mobil uygulama üzerinden müşteri olan vatandaşlara özel olarak birçok farklı avantaj da sunulmaktadır. Yeni müşterilere özel faizsiz nakit avans imkanının yanı sıra indirimli fatura ödemeleri ve yüksek chip para kazanma fırsatları da sunulmaktadır. Kazanılan puanlarla birlikte harcamalar uygun fiyatlarla veya ücretsiz olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Daha detaylı bilgilere ulaşmak için Akbank'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Yeni kampanyalar hakkında ise sitemizi takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

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