Faizsiz 750.000 TL Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Detayları belli oldu

Türkiye de bu ülkelerden biridir ve zaman zaman yaşadığı depremlerle büyük hasarlar almıştır. Son olarak 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem, birçok işletmeyi olumsuz etkiledi. Ancak Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, bu olumsuzlukların üstesinden gelmek için KOBİ'lere yönelik büyük bir yardım planı başlattı.

Destek Paketinin Arka Planı

Deprem bölgesindeki işletmeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan bu destek, ekonomik anlamda bir can suyu olacak. 450 milyon dolarlık bir kaynak işletmelerin kullanımına sunuldu. Bu destekle ilgili olarak Başkan Erdoğan, "KOBİ'lerimizi ilk 24 ayı geri ödemesiz olan tamamen faizsiz bu destekten yararlanmaya davet ediyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.

KOBİ'lere Sunulan Destek Miktarı ve Şartları

Bu destek paketi kapsamında, KOSGEB'in başlattığı 'Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi' ile işletmelere değişik miktarlarda yardımlar sağlanacak. İşletmenin hasar durumuna, büyüklüğüne ve bulunduğu ile göre 200 bin ile 750 bin lira arasında destek verilecek. Özellikle ağır hasar almış işletmeler için destek miktarı 750 bin liraya kadar çıkabilecek.

Bu desteklerin finansmanı, Dünya Bankası ve JICA (Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı) tarafından karşılanacak ve KOSGEB eliyle uygulanacak. Dikkat çeken bir diğer özellik ise destekte ilk 24 ayın geri ödemesiz olması. İşletmeler bu sürenin sonunda kalan miktarı 3 taksitte geri ödeyecekler. Ayrıca tüm geri ödemeler tamamen faizsiz olacak.

Kimler Bu Desteği Alabilecek?

Depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren işletmeler bu destekten yararlanabilecek. Özellikle hasar görmüş veya gelir kaybına uğramış işletmelerin bu destekten faydalanabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Bu şartlardan bazıları şunlar:

İşletmenin 1 Ocak 2023'ten önce kurulmuş olması.

2022 yılı net satış hasılatının en az 75 bin lira olması.

Deprem öncesinde belirtilen illerde faaliyet gösteriyor olması ve destek süresince kapanmamış olması.

Destekten Nasıl Yararlanılır?

Başvurular, KOSGEB'in resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru esnasında işletmelerden sadece borç taahhütnamesi ve hasar durum belgesi talep edilecek.

Depremler, ne yazık ki kontrol edemediğimiz doğal afetlerdir. Ancak devletlerin ve hükümetlerin bu tür afetlere karşı aldığı önlemler ve sunduğu destekler, afet sonrası toparlanma sürecini hızlandırabilir. Türkiye'nin deprem sonrası KOBİ'lere sunduğu bu destek paketi, ekonomik anlamda bir can suyu olacak gibi görünüyor.