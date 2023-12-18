Faizsiz 20 Bin TL'de Son Gün! Başvuru Yapanlara Anında Kredi Ödemesi!

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), yeni müşterilerine yönelik olarak faizsiz kredi kampanyası başlatarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu avantajlı kampanya, 20.000 TL'ye kadar olan kredi tutarları için geçerli olup, 6 aya kadar vade seçenekleri sunuyor. Özellikle faizsiz kredi arayan müşteriler için cazip bir fırsat olan bu kampanya, bugün sona eriyor.

Faizsiz Kredi Kamapnyası Şartları

Kampanya, 20.000 TL'ye kadar olan kredi tutarları için ve 6 ay vade seçeneği ile geçerlidir.

%0 faiz oranı uygulanmaktadır.

Kampanya, 4 - 17 Aralık 2023 tarihleri arasında sigortalı, Findeks notu 1879 ve üzeri olan yeni müşterilere özeldir.

Başvurular, TEB İnternet Şubesi veya Cepteteb Mobil uygulaması üzerinden yapılabilmektedir.

Faiz oranları, müşterinin kredi notuna göre belirlenebilir.

Kredi tahsis ücreti olarak kredi tutarının %0,5'i ve %15 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) alınmaktadır.

Kredi Geri Ödeme Planı

Sigortalı (KKB 1.879 ve Üzeri) için 20.000 TL kredi, 6 ay vadede aylık 3.334 TL taksit, 115 TL tahsis ücreti ve 270,42 TL sigorta ücreti ile %0,1707 efektif aylık maliyet oranına sahip.

Sigortasız (KKB 1.879 ve Üzeri) için 20.000 TL kredi, 6 ay vadede aylık 3.644 TL taksit, 115 TL tahsis ücreti ve %2 efektif aylık maliyet oranına sahip.

Başvurular Bugün Sona Eriyor

Bu kampanya için son başvuru tarihi 18 Aralık olarak belirlenmiştir. Bu avantajlı fırsattan yararlanmak isteyen yeni müşterilerin, belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. TEB'in bu faizsiz kredi kampanyası, özellikle kısa vadeli finansal ihtiyaçları olan yeni müşteriler için önemli bir fırsat sunuyor.