Faiz yok, taksit var: Garanti Bankası'ndan 15.000 TL nakit avans müjdesi!

Garanti BBVA, müşterilerine büyük bir fırsat sunuyor. 1 Ekim - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya kapsamında yeni başvuru yapan müşterilere 15.000 TL'ye kadar nakit avans verileceği duyuruldu. Kampanyanın detaylarına göz atalım.

Garanti BBVA'nın Nakit Avans Kampanyası

Garanti BBVA, müşterilerine çeşitli avantajlar sunmayı sürdürüyor. Bu seferki fırsat, müşterilerine nakit avans imkanı sağlayarak finansal ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefliyor. Kampanya süresince geçerli olan bu fırsattan yararlanmak için müşteri olma sürecinin Garanti BBVA Mobil üzerinden tamamlanması gerekiyor.

Kampanya, başvuruların onaylanmasının ardından müşterilere sunuluyor. Başvuruların onaylanması ve kartların açılmasının ardından, müşteriler kampanyadan faydalanabilirler. Bu süreç Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet ve BonusFlaş üzerinden gerçekleştirilecektir.

Kimler Kampanyadan Yararlanabilir?

Kampanyadan faydalanmak isteyen kişilerin dikkate alması gereken bazı koşullar bulunuyor. İşte bu koşullar:

Kampanya 1 Ekim - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanyadan yararlanabilmek için müşteri olma sürecinin Garanti BBVA Mobil üzerinden tamamlanması gerekmektedir. Eğer uzaktan müşteri olma süreci Garanti BBVA Mobil üzerinden tamamlanamazsa ve süreç şubede devam ederse, kampanyadan faydalanılamaz.

Kampanyadan Garanti BBVA Mobil üzerinden müşteri olduktan sonra 14 gün içerisinde Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet ve BonusFlaş üzerinden bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan müşteriler, kredi kartı başvurularının onaylanması ve kartlarının açılması durumunda faydalanabilecektir.

Kampanya sadece Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet ve BonusFlaş üzerinden tamamlanacak kredi kartı başvuruları için geçerlidir.

Kampanya tanımı kredi kartı başvurusu onaylandıktan 1 gün sonra yapılacaktır.

Ayrıca, kampanyadan faydalanabilmek için kredi kartının şifresinin belirlenmesi ve kullanıma açık olması gerekmektedir. Şifresi belirlenmemiş ve henüz kullanıma açılmamış kartlar kampanyadan faydalanamaz.

Hibe Desteği ve Avantajlar

Kampanya kapsamında müşterilere sunulan nakit avans, faizsiz olarak kullanılabilir ve masrafsızdır. Ayrıca, her 1.000 TL harcamada 1.000 TL bonus fırsatı da sunulmaktadır. Bu avantajlar, müşterilere daha fazla kazanç sağlama fırsatı sunuyor.

Önemli Detaylar

Kampanya kapsamında faizsiz Taksitli Nakit Avans, kredi kartı açıldıktan sonra sadece 1 kez kullanılabilir. Ayrıca, maksimum 15.000 TL Taksitli Nakit Avans 6 taksit ile kullanılabilir. 15.000 TL'den yüksek tutarlı veya 6 taksitten farklı vadelerde yapılan Taksitli Nakit Avans çekimlerinde çekilen tutarın tamamı için güncel nakit avans faizi uygulanacaktır.

Kampanya kapsamındaki faizsiz Taksitli Nakit Avans sadece Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet Şubesi ve BonusFlaş üzerinden kullanılabilir. ATM ve Müşteri İletişim Merkezi kanallarından yapılacak işlemler kampanyaya dahil değildir.

Her müşteri kampanyadan bir kez yararlanabilir. Kampanya dönemi boyunca birden fazla kredi kartı başvurusu onaylanan müşterilerin sadece ilk onaylanan kredi kartları kampanyaya dahildir. Ayrıca, kampanyaya sadece bireysel ve asıl kredi kartları dahildir. Ticari kredi kartları, ek kartlar ve sanal kartlar kampanyaya dahil değildir.

Kredi kartı başvurusu onaylanmayan müşteriler kampanyadan faydalanamaz. Kredi kartı başvurusunun 15.000 TL'den daha az limit ile onaylanması halinde çekilebilecek maksimum Taksitli Nakit Avans tutarı kredi kartının limitiyle sınırlıdır.

Nakit avans fırsatı, faizsiz ve masrafsız olarak sunulurken bonus fırsatı da cazip bir avantajdır. Kampanyanın koşullarına dikkat ederek, bu fırsattan yararlanabilirsiniz.