Faiz maliyetleri uçtu! Kredi talepleri tamamen durdu

Bireysel yatırımcının da bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirten uzmanlar, "Birçok kişi düşük faizli krediye erişim konusunda bir beklenti içindeydi. Ancak faiz maliyeti yüzde 40 iken, eklenen zorunlu karşılık maliyetleriyle birlikte yüzde 50'ye çıkan kredilere, yüzde 20 faiz oranı beklentisiyle yaklaşanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır." şeklinde konuştular.

Faiz oranlarındaki bu sert yükselişin, özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelerin finansmana erişimini daha da zorlaştırdığına dikkat çekildi. Uzmanlar, ekonomik dengenin sağlanabilmesi için faiz oranlarının makul seviyelere çekilmesi gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde, ekonomideki durgunluk daha uzun süre devam edebilir.

Bankacılık Sektöründe Faiz Endişesi

Bankacılık sektörü üzerine yapılan son değerlendirmeler, yatırımcıların faiz oranları konusundaki endişelerini ortaya koydu. Uzmanlar, TL kredi ile yüksek faiz oranlarında yatırım yapmanın uygun olmadığını, enflasyonun düşmesiyle bu durumun dengelenebileceğini dile getirdi.

Ekonomistler, "Mevcut regülasyonlar altında faizlerin yüzde 40-50 altına inmesi mümkün görünmüyor" diyerek mevcut durumun zorlayıcı olduğunu belirtti. Kredi büyümesine dair detayları da paylaşan uzmanlar, "Tüzel alanda toplam kredi büyümesi yüzde 2.5, bireyselde ise yüzde 3'te sabit kalmış durumda. İki alanda da bu rakamların altında bir büyüme söz konusu." ifadelerini kullandı. İhracat ve yatırım kredilerinin daha düşük oranlarda. Ancak bu oranlarla TL kredi üzerinden yatırım yapmanın mümkün değil.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, New York'ta enflasyon muhasebesine geçiş hakkında yaptığı açıklamalar, 2024'te bu konuda bir değişiklik olacağına dair bir beklenti oluşturdu.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında önemli bir değişiklik yaşanıyor. Türk Lirası kaynaklı KKM hesaplarında mevduatın yüzde 50'sinin TL'ye döndü. Yabancı para kaynaklı KKM hesaplarında ise bu oranın yaklaşık yüzde 6.

Döviz Kurlarının Etkisi

Döviz kurlarında ani dalgalanmalar yaşanmaması durumunda, bu dönüşüm oranının istikrarlı bir şekilde devam edecek. Eğer bir yıl boyunca her ay yüzde 6'lık bir dönüşüm gerçekleştirirsek, KKM hesaplarının yüzde 50'den daha fazlasının TL'ye dönüştüğünü görebiliriz. Bu durum, Türk Lirası'nın mevduat piyasasındaki konumunun güçlenmesini işaret ediyor.