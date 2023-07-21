Faiz kararı sonrası İslam Memiş gram altının 2.250 TL olacağı tarihi duyurdu! Vatandaşlar soluğu Kapalıçarşı'da aldı!

Vatandaşlar soluğu Kapalıçarşı'da aldı! Faiz kararı sonrası İslam Memiş gram altının 2.250 TL olacağı tarihi duyurdu- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz oranlarında önemli bir değişikliğe giderek politika faizini 250 baz puanlık bir artışla yüzde 17,5'e yükseltti. Bu karar, artan enflasyon ve ekonomik dengeleri koruma ihtiyacı doğrultusunda alındı. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu faiz kararının piyasalarda herhangi bir etkileşimi olmadığını belirtti. Döviz kurları ve altın rakamlarının zaten yüksek olduğunu ve durumun stabil olduğunu ifade etti. Döviz kuru üzerinde en iyi rakamın bugünkü koşullarda 26,60 TL olduğunu ve genel trendin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

Gram altın için İslam Memiş, kısa vadede 1800 TL direncinin takip edileceğini ve borsadan daha fazla yükseliş potansiyeli olduğunu söyledi. Ancak uzun vadede altının daha kazançlı bir yatırım aracı olduğunu vurguladı. Bu nedenle altını alan yatırımcıların uzun vadede kazanacağını ve tahminlerine göre 2024 yılının ilk yarısında 2 bin TL seviyesine yakın rakamların beklendiğini ifade etti. Ancak piyasalarda belirsizliklerin olduğunu ve altın, gümüş ve döviz gibi yatırımlarda beklemenin faydalı olabileceğini söyledi.

Öte yandan İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararından önce piyasalarda güvenin önemli olduğunu ve açıklamaların ve adımların etkili olabilmesi için piyasaya güvenin gelmesi gerektiğini belirtti. Piyasalarda derin bir belirsizlik olduğunu ifade ederek yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.

Altın fiyatları, birçok etkene bağlı olarak yükselme eğilimi gösterebilir. İşte altının yükselmesine sebep olan başlıca faktörler:

Talep ve Arz Dengesi: Altın, yatırım ve süs eşyası olarak talep gören değerli bir metaldir. Talebin artması, altının fiyatını yükseltirken, arzın düşmesi de fiyatları olumlu yönde etkiler.

Küresel Ekonomik Durum: Ekonomik belirsizlikler, savaşlar, politik gerginlikler veya krizler altına olan talebi artırabilir. Yatırımcılar, güvenli liman olarak görülen altına yönelebilir, bu da fiyatların yükselmesine neden olabilir.

Merkez Bankalarının Politikaları: Merkez bankalarının para politikaları ve faiz oranlarının düşük kalması, alternatif yatırım araçlarının cazibesini azaltabilir ve altın talebini artırabilir.

Döviz Kurları: Altın, genellikle dolar üzerinden işlem görür. Doların değer kaybetmesi, altının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açabilir.

Enflasyon: Yüksek enflasyon dönemlerinde, reel getiri elde etmek isteyen yatırımcılar altına yönelebilir, bu da altın fiyatlarının artmasına neden olabilir.

Merkez Bankalarının Altın Alımları: Bazı ülkeler, rezervlerini çeşitlendirmek veya güçlü bir para birimine sahip olmak amacıyla altın alımları yapar. Bu da altın fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunabilir.

Teknik Faktörler: Altın fiyatları üzerinde teknik analizlerin etkisi vardır. Grafiklerde belirli trendler, destek ve direnç seviyeleri, yatırımcıların alım veya satım kararı almalarına yol açabilir.