Advert

Faiz kararı sonrası İslam Memiş gram altının 2.250 TL olacağı tarihi duyurdu! Vatandaşlar soluğu Kapalıçarşı'da aldı!

Gram altın için İslam Memiş, kısa vadede 1800 TL direncinin takip edileceğini ve borsadan daha fazla yükseliş potansiyeli olduğunu söyledi.

Faiz kararı sonrası İslam Memiş gram altının 2.250 TL olacağı tarihi duyurdu! Vatandaşlar soluğu Kapalıçarşı'da aldı!
Yayın Tarihi : 2023-07-21 09:39

Vatandaşlar soluğu Kapalıçarşı'da aldı! Faiz kararı sonrası İslam Memiş gram altının 2.250 TL olacağı tarihi duyurdu- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz oranlarında önemli bir değişikliğe giderek politika faizini 250 baz puanlık bir artışla yüzde 17,5'e yükseltti. Bu karar, artan enflasyon ve ekonomik dengeleri koruma ihtiyacı doğrultusunda alındı. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu faiz kararının piyasalarda herhangi bir etkileşimi olmadığını belirtti. Döviz kurları ve altın rakamlarının zaten yüksek olduğunu ve durumun stabil olduğunu ifade etti. Döviz kuru üzerinde en iyi rakamın bugünkü koşullarda 26,60 TL olduğunu ve genel trendin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

Gram altın için İslam Memiş, kısa vadede 1800 TL direncinin takip edileceğini ve borsadan daha fazla yükseliş potansiyeli olduğunu söyledi. Ancak uzun vadede altının daha kazançlı bir yatırım aracı olduğunu vurguladı. Bu nedenle altını alan yatırımcıların uzun vadede kazanacağını ve tahminlerine göre 2024 yılının ilk yarısında 2 bin TL seviyesine yakın rakamların beklendiğini ifade etti. Ancak piyasalarda belirsizliklerin olduğunu ve altın, gümüş ve döviz gibi yatırımlarda beklemenin faydalı olabileceğini söyledi.

Öte yandan İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararından önce piyasalarda güvenin önemli olduğunu ve açıklamaların ve adımların etkili olabilmesi için piyasaya güvenin gelmesi gerektiğini belirtti. Piyasalarda derin bir belirsizlik olduğunu ifade ederek yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.

Altın fiyatları, birçok etkene bağlı olarak yükselme eğilimi gösterebilir. İşte altının yükselmesine sebep olan başlıca faktörler:

Talep ve Arz Dengesi: Altın, yatırım ve süs eşyası olarak talep gören değerli bir metaldir. Talebin artması, altının fiyatını yükseltirken, arzın düşmesi de fiyatları olumlu yönde etkiler.

Küresel Ekonomik Durum: Ekonomik belirsizlikler, savaşlar, politik gerginlikler veya krizler altına olan talebi artırabilir. Yatırımcılar, güvenli liman olarak görülen altına yönelebilir, bu da fiyatların yükselmesine neden olabilir.

Merkez Bankalarının Politikaları: Merkez bankalarının para politikaları ve faiz oranlarının düşük kalması, alternatif yatırım araçlarının cazibesini azaltabilir ve altın talebini artırabilir.

Döviz Kurları: Altın, genellikle dolar üzerinden işlem görür. Doların değer kaybetmesi, altının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açabilir.

Enflasyon: Yüksek enflasyon dönemlerinde, reel getiri elde etmek isteyen yatırımcılar altına yönelebilir, bu da altın fiyatlarının artmasına neden olabilir.

Merkez Bankalarının Altın Alımları: Bazı ülkeler, rezervlerini çeşitlendirmek veya güçlü bir para birimine sahip olmak amacıyla altın alımları yapar. Bu da altın fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunabilir.

Teknik Faktörler: Altın fiyatları üzerinde teknik analizlerin etkisi vardır. Grafiklerde belirli trendler, destek ve direnç seviyeleri, yatırımcıların alım veya satım kararı almalarına yol açabilir.

Benzer Haberler
Bir hafta sonra sizi sizden alacak! TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 640 bin TL'ye daire 10 sene vadeyle verilecek Bir hafta sonra sizi sizden alacak! TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 640 bin TL'ye daire 10 sene vadeyle verilecek
PTT'den emeklilere büyük kıyak Mobilden onay verenlere 1250 TL taksitle veriliyor PTT'den emeklilere büyük kıyak Mobilden onay verenlere 1250 TL taksitle veriliyor
Denizbank kartınıza şipşak 1000 TL yatırıyor! Yapmanız gereken çok basit! Denizbank kartınıza şipşak 1000 TL yatırıyor! Yapmanız gereken çok basit!
Migros'ta yapılan bu indirimi kaçıran bin pişman olur! Pazar indirimi bayram ettirdi! Pirinç, tereyağı ve ayçiçek yağında fiyatlar kaymak gibi Migros'ta yapılan bu indirimi kaçıran bin pişman olur! Pazar indirimi bayram ettirdi! Pirinç, tereyağı ve ayçiçek yağında fiyatlar kaymak gibi
Emeklilerin cüzdanları doluyor! Ek ödeme netleşti! 7500 TL'yi alan emekli mest olacak! Emeklilerin cüzdanları doluyor! Ek ödeme netleşti! 7500 TL'yi alan emekli mest olacak!
Çifte Maaş Fırsatı: SGK'dan Başvurunuzu Yapın, Hesabınıza Kısa Sürede Maaşınız Yatsın! Çifte Maaş Fırsatı: SGK'dan Başvurunuzu Yapın, Hesabınıza Kısa Sürede Maaşınız Yatsın!
ÇOK OKUNANLAR
Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.
  • 20-07-2023 11:34

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!
  • 22-07-2023 20:08

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!
  • 18-07-2023 10:13

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi
  • 21-07-2023 16:28

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi

Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın
  • 18-07-2023 11:29

Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın