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Gecce Magazin Haberleri

Faiz artarsa dolar kuru ne olur? Yükselir mi, düşer mi? Elinde dolar olanlar baksın!

Faiz artışı, dolar kurunu etkileyen önemli faktörlerden biridir. Mehmet Şimşek'in zaman ve sabır telkin etmesiyle piyasalarda faiz artırımı beklentisi güçlenmişti.

Faiz artarsa dolar kuru ne olur? Yükselir mi, düşer mi? Elinde dolar olanlar baksın!
Yayın Tarihi : 2023-06-19 11:46

Elinde dolar olanlar baksın! Faiz artarsa dolar kuru ne olur? Yükselir mi, düşer mi- Faiz artışı, dolar kurunu etkileyen önemli faktörlerden biridir. Mehmet Şimşek'in zaman ve sabır telkin etmesiyle piyasalarda faiz artırımı beklentisi güçlenmişti. Bugün ise Hürriyet Gazetesi'nin yazarı Abdulkadir Selvi, "22 Haziran Perşembe günü ciddi oranda faiz artışı olacak" şeklinde bir açıklama yaparak faiz artışı beklentisini daha da güçlendirdi. Peki, faiz artışıyla dolar ne olur? Yükselir mi, düşer mi?

Faiz artışı beklentisi her geçen gün artıyor ve 22 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde vatandaşlar, faiz artışının dolar kurunu nasıl etkileyeceğini merak etmeye başladı. Faiz artışı durumunda ne olacağını anlamak için dolar kurunun nasıl tepki vereceğini incelemek önemlidir.

JPMorgan, Morgan Stanley ve diğer birçok yabancı kuruluş son değerlendirmelerinde faiz artışı beklentisini dile getirdi. Beklentiler, faiz oranlarının mevcut seviyelerden en az 650 baz puanlık bir artışla yüzde 15 seviyesine çıkarılması yönünde. Bazı kuruluşlar ise daha güçlü bir faiz artışı beklediklerini ifade ettiler.

Faiz artışı durumunda, yabancı yatırımcılar için ülkeye olan ilginin artması ve döviz girişinin artması beklenir. Bu durumda dolar kurunda düşüş eğilimi görülebilir. Ancak, dolar kurunun birçok faktöre bağlı olarak hareket ettiği unutulmamalıdır. Ekonomik veriler, küresel piyasalar, jeopolitik gelişmeler gibi birçok faktör dolar kurunu etkileyebilir. Dolayısıyla, faiz artışının dolar kuruna etkisini belirlemek için diğer faktörleri de göz önünde bulundurmak önemlidir.

Faiz artarsa dolar kuru ne olur Yükselir mi, düşer mi Elinde dolar olanlar baksın!

Doların yükselmesinin ekonomi üzerinde birçok etkisi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

İthalat maliyetlerinin artması: Doların yükselmesi, ithal edilen mal ve hizmetlerin maliyetini artırır. Çünkü yerel para birimi değer kaybettiği için dolar cinsinden yapılan ödemeler daha yüksek hale gelir. Bu durum, ithalatçıların maliyetlerini artırabilir ve enflasyonu etkileyebilir.

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