Fahriye Evcen'in lüks arazi aracıyla çekildiği kareleri gündem oldu

Güzelliği ve başarılı kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul’a yağan karın keyfini çıkaran ünlü oyuncu, lüks 4x4 arazi kamyonu ile verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Bembeyaz örtüyle kaplanan İstanbul manzarasında aracının yanında poz veren Evcen, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Oyuncunun paylaştığı karelerde en çok dikkat çeken detay ise lüks kamyonu oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı araştırmalara göre Evcen’in kullandığı 4x4 arazi aracının fiyatı dudak uçuklattı. 2010 yılı öncesine ait bazı modellerin 5 milyon TL’nin üzerinde olduğu öğrenildi.

Takipçileri, "Bu kamyonun içinde nasıl bir maceraya çıkacak?" yorumlarını yaparken, ünlü oyuncunun yeni kareleri şimdiden merakla bekleniyor.