Fahriye Evcen'den karnı burnunda pozlar...

Fahriye Evcen, sosyal medyada yayınladığı karnı burnunda pozları, nazar boncuğu ve mavi kalp emojisiyle birlikte "Kavuşmaya az kaldı" notuyla yayınladı. Eşinin gönderisine kayıtsız kalmayan Burak Özçivit, "Bekliyoruz" yorumuna bebek emojisi de ekledi.



İşte o kareler:



"SU GİBİ"

Aynı pozları 22 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabına taşıyan Burak Özçivit, "Su gibi" yazarak, oyuncu eşine övgüler yağdırdı. Bu kez de Evcen, eşinin kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına, kalp emojisiyle birlikte "Canım" karşılığını verdi.