Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten aşk pozu

Son sosyal medya gönderileriyle sık sık konuşulan çift, Fahriye Evcen'in en son paylaştığı fotoğraflarla tekrar gündeme oturdu. Evcen, 13.8 milyon takipçili Instagram hesabından yayınladığı karelerin altına beyaz kalp emojisi ekledi. Ardı ardına paylaştığı fotoğraflar arasında eşi Burak Özçivit'le birlikte çektirdiği bir poz da vardı. Evcen'in paylaşımları kısa sürede 72 binden fazla beğeni aldı.

Takipçileri, ünlü çifte çeşitli yorumlar yaparak, "Çok güzel bir çiftsiniz", "Neden Burak'la olan fotoğrafı en başa koymadın Fahriye?" ve "Maşallah size" gibi mesajlar gönderdi.