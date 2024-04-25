Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten aşk pozu

Fahriye Evcen, mutlu bir evliliği olan oyuncu eşi Burak Özçivit ile birlikte çektirdiği yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim, paylaşımında eşiyle birlikte çektirdiği bir kareye de yer verdi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten aşk pozu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-04-2024 16:37

Son sosyal medya gönderileriyle sık sık konuşulan çift, Fahriye Evcen'in en son paylaştığı fotoğraflarla tekrar gündeme oturdu. Evcen, 13.8 milyon takipçili Instagram hesabından yayınladığı karelerin altına beyaz kalp emojisi ekledi. Ardı ardına paylaştığı fotoğraflar arasında eşi Burak Özçivit'le birlikte çektirdiği bir poz da vardı. Evcen'in paylaşımları kısa sürede 72 binden fazla beğeni aldı.

Takipçileri, ünlü çifte çeşitli yorumlar yaparak, "Çok güzel bir çiftsiniz", "Neden Burak'la olan fotoğrafı en başa koymadın Fahriye?" ve "Maşallah size" gibi mesajlar gönderdi.

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